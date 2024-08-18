إيهاب توفيق يحيي ذكريات الثمانينات والتسعينات في حفله بمهرجان القلعة

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات الدورة الـ32 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، يستعد مسرح المحكى لاستقبال مجموعة من الفعاليات الفنية المميزة يوم الخميس، 22 أغسطس على رأسهم نجم التسعينات ايهاب توفيق.

من بين أبرز أحداث هذا اليوم، سيستعيد الفنان الكبير إيهاب توفيق ذكرياته مع الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين في حفلة خاصة ينتظرها محبوه بفارغ الصبر.

بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من العروض التي تجمع بين التراث الروحاني والموسيقى العصرية، مقدمة تجربة ثقافية غنية لمحبي الفن والموسيقى.

يستعرض الموجز أبرز فقرات الحفل في السطور التالية

فرقة الإنشاد الديني: عرض روحاني يجمع بين الأصالة والمعاصرة

في الساعة الثامنة مساءً، يفتتح مهرجان القلعة حفلاته بعرض للفرقة الإنشاد الديني بقيادة الفنان مصطفى النجدي وإخراج مهدي السيد. ستقدم الفرقة مجموعة منتقاة من المؤلفات الروحانية التي تجمع بين التواشيح والإبتهالات والأناشيد الدينية التراثية والمعاصرة.

تتضمن أبرز الأغاني التي سيتم أداؤها: "أسماء الله الحسنى"، "اللهم صل على المحبوب"، "نبينا الأمين"، "على باب سيدنا النبي"، "مدد يا نبي"، "يا أيها النبي"، "الصبح بدا"، "يا مني عيني"، "لأجل النبي"، "توشيح صلاة الله"، "البردة الشريفة"، "الحضرة"، و"صلوا عليه"، بالإضافة إلى "طلعة البدر"، سيؤدي هذه الأعمال كل من أشرف زيدان، بلال مختار، محمد حسين، محمد الجزار، حسام صالح، طه حسين، أحمد نافع، وأحمد حسن، ليقدموا أداءً مفعماً بالروحانية والجمال.





إيهاب توفيق: استعادة لأبرز نجاحاته في حفلة موسيقية خاصة



في تمام الساعة العاشرة مساءً، يواصل مهرجان القلعة تقديم عروضه المميزة من خلال حفل الفنان الكبير إيهاب توفيق، الذي سيأخذ جمهوره في رحلة موسيقية عبر ذكريات الثمانينات والتسعينات.

سيرافق توفيق فرقته الموسيقية في تقديم باقة من أشهر أغانيه التي ساهمت في نجاحه وشهرته، مثل "سحراني"، "مراسيل"، "داني"، "الله عليك يا سيدي"، "تترجي فيا"، "ملهمش في الطيب"، "عدي الليل"، "يا أحلى منهم"، و"يا سلام"، ومن المقرر أن يشمل الحفل أداءً احترافيًا يعيد الأذهان إلى فترة ذهبية من تاريخ الموسيقى العربية.

ايهاب توفيق

تجربة ثقافية متميزة



تشكل حفلات مهرجان القلعة هذا العام فرصة مثالية للجمهور للاستمتاع بتجربة موسيقية غنية ومتميزة، تعكس التنوع والثراء في المشهد الثقافي المصري. من خلال تقديم مجموعة من العروض التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، يواصل المهرجان دوره في تعزيز الثقافة والفن في مصر.

نبذة عن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

تعتبر فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء منصة هامة لتسليط الضوء على التراث الموسيقي والتجارب الفنية المعاصرة، مقدمةً فرصة للجمهور للاستمتاع بأداءات فنية متميزة تعكس تنوع وثراء الموسيقى العربية.

واقرأ أيضا

نشاط فني مكثف للمطرب إيهاب توفيق .. اخرهم حفل ” ديسكو 90”



بعد 20 سنة.. إيهاب توفيق يكشف كواليس أغنية عامل عاملة



