رغم حبسه.. عصام صاصا يعلن طرح أجدد أغنياته "الدنيا قاسية"

أعلنت الصفحة الرسمية لـ مؤدي المهرجانات عصام صاصا عن طرح أجدد أغنياته والتي تحمل إسم "اتشقلبت بيا في ثواني" مساء اليوم ، رقم وجوده في السجن لقضاء فترة حبسة الـ 6 شهور بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

أغنية عصام صاصا الجديدة

وكتبت الصفحة الرسمية لـ عصام صاصا عبر موقع الصور والفيديو «إنستجرام»، منشوراَ عبر خاصية «الأستوري» :«الساعة 6 الدنيا قاسية اتشقلبت بيا في ثواني».

عصام صاصا

وآثار عصام صاصا جدلا واسعا في الأيام الماضية بعدما حكمت جنايات الجيزة عليه بالحبس 6 اشهر مع الشغل بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة ، وتعاطف معه العديد من جمهوره وتحولت السوشيال ميديا خلال لحظات الي منشورات دعم لـ عصام صاصا في محبسه.

وصدر قرار حبس عصام صاصا برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، وعضوية المستشارين محمد أنور وبهاء محمد عطية أمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.

عصام صاصا

حكاية أغنية لـ عصام صاصا تحولت إلى حقيقة

طرح عصام صاصا أغنية "احنا بنعامل مساجين" قبل أزمنة الأخيرة بـ اشهر ، وتحولت كلمات الأغنية الي حقيقة يعيشها الآن وسط المساجين.

أغنية بنعامل مساجين ، صورها عصام صاصا داخل السجن وظهر وهو يرتدي ملابس المساجين البدلة الزرقاء وبيده الكلابشات ، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

احنا صيع منحرفين

احنا بنعامل مساجين

طول ما صاصا يابا معا آمين

يبقا كده الدنيا هتخرب

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