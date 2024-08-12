كيف دعم مطربي المهرجانات الشعبية عصام صاصا بعد الحكم عليه؟

تصدر اسم مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، تريند جوجل، وذلك بعد إصدار حكمًا أمس بحبسه لمدة 6 أشهر بتهمة القتل و تعاطي المخدرات، وتواصلت مشاعر الدعم والتضامن من زملائه في الوسط الفني، حيث حرص عدد من مطربي المهرجانات الشعبية على دعمه، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المطربين الذين حرصوا على دعمه.

مطرب المهرجانات عنبة

أعرب مطرب المهرجانات عنبة عن حزنه الشديد بسبب حبس صديقه المطرب عصام صاصا، وذلك عبر الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مؤكداً أنه جلب الكثير من السعادة لمحبيه، حيث كتب:" حزين حزن الدنيا عليك يا أخويا، ربنا يهونها عليك، ياه على الدنيا، الناس نسيت إن عصام صاصا فرحهم كتير، مع أول غلطة وغصب عنه باعوه، محلتيش غير الدعاء ليك يا أخويا، وفي ضهرك على طول".

حمو بيكا



ومن جانبه، حرص حمو بيكا، على دعم عصام صاصا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام "، حيث كتب:"ربنا يفكها عليك يا رب، أجدع خلق الله، ربنا يهونها عليك يا أبو رحيم".

حسن شاكوش

كما أبدى حسن شاكوش دعمه وتمنياته الطيبة له، قائلاً عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" : "ربنا يهونها عليك يا حبيبي، اللي بيحبك يدعي له هو طيب وابن حلال، ربنا يرجعه لأهله وابنه بالسلامة يا رب".

مطرب المهرجانات مسلم



أما مطرب المهرجانات مسلم، فقد عبر عن تأثره الشديد لما حدث له، حيث كتب عبر الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، قائلاً: "مشفتكش غير مرة واحدة، ومكنتش أعرف حب الناس ده كله ليك، وأكيد اللي ربنا يوقف ليه الناس دي كلها أكيد ربنا بيحبه، ربنا يرجعك لبيتك وأهلك سالم يا حبيبي، وربنا يصبر أهل المتوفي".

خالد تاج الدين

كما وجه المطرب و الشاعر خالد تاج الدين رسالة للشامتين في قرار حبس المطرب عصام صاصا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورته وهو منهار من البكاء داخل المحكمة، وعلق عليها قائلاً:"أيووه عليكي دنيا، هنجح فيكي في ثانيه ألاقيكي قالبه الآيه عليا، حرفياً يا جماعه والله، الولد ده بالذات كان بيغني في الشارع صوته حلو أغانيه كان بيغنيها بـ أقل الإمكانيات، أغانيه بقى وصلت للناس و هما اللي شهروه ده نصيب و ياما ملايين زيه بس موصلوش لإن الناس أذواق، يعني ولا جاي بواسطه ولا ابن فنان ولا متعبش في حياته، غلط اه طبعاً ياخد جزاءه بس منشمتش في أي حد واقع في شدة".



في سياق متصل، قضت محكمة جنايات الجيزة، التي عقدت أمس بمجمع محاكم زينهم،بحبس عصام صاصا 6 أشهر بتهمة تعاطي المخدرات، مع انقضاء الدعوى المدنية في قضية الدهس بالتصالح.

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