تفاصيل محاكمة عصام صاصا.. فنان المهرجانات يواجه تهمًا خطيرة وزوجته تنهار

تفاصيل محاكمة عصام صاصا.. بدأ اليوم الأحد محاكمة الفنان عصام صاصا، مغني المهرجانات الشهير، بتهمتي دهس شخص على الطريق الدائري وتعاطي المخدرات، وقد ظهر في جلسة المحاكمة ممسكًا بمصحف وبدا عليه علامات الحزن والانكسار، مما أثار انتباه المتابعين والموجودين في قاعة المحكمة وفقا لما رصده موقع " الموجز ".

فنان المهرجانات يواجه تهمًا خطيرة وزوجته تنهار

انهارت السيدة جهاد أحمد، زوجة عصام صاصا، أثناء جلسة المحاكمة، وعبرت عن حزنها العميق وتوترها بسبب التهم الموجهة لزوجها، التي تتضمن تعاطي المخدرات ودهس شخص أدى إلى وفاته.



ويبدو أن حالة الزوجة المتأثرة قد عكست حجم المعاناة التي تعيشها الأسرة بسبب هذه القضية.

نفي وتوضيح عبر إنستجرام

في يوم السبت الماضي، نفت جهاد أحمد، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، الأخبار المتداولة حول القبض على عصام صاصا.

وكتبت قائلة إنها حاولت الدفاع عن زوجها، موضحة أن عصام لم يُقبض عليه كما أُشيع، بل نزل لحضور الجلسة المقررة له.

عصام صاصا

تصريحات عصام صاصا عبر فيسبوك

قبل ذهابه إلى المحاكمة، نشر عصام صاصا مقطع فيديو على فيسبوك يوضح فيه تفاصيل الحادثة، حيث أكد أنه كان عائدًا من العمل لاصطحاب ابنه.

وذكر أنه حاول تجنب الشخص المتوفى، إلا أن الخبطة لم تكن نتيجة تسرعه أو رعونة في القيادة كما يُشاع.

التحقيقات ونتائج التحاليل

أسفرت التحقيقات عن نتائج تحليل طبي أظهرت تعاطي عصام صاصا لمواد مخدرة مثل الحشيش والترامادول والميثامفيتامين أثناء قيادته، ما دفع النيابة لإصدار أمر بضبطه. وخلال التحقيق، أشار صاصا إلى أنه حاول تجنب الشخص الذي دهسه لكنه فشل، مؤكدًا أنه كان يسير بسرعة قانونية.

إجراءات القبض والتسليم

ألقت السلطات الإماراتية القبض على عصام صاصا بالتنسيق مع الإنتربول المصري بعد إدراجه على قوائم الترقب والوصول ، وتم تسليمه إلى السلطات المصرية حيث وصل إلى مطار القاهرة الدولي وتم ترحيله إلى السجن المركزي لحضور جلسة محاكمته في مجمع محاكم زينهم.

ختام القضية ومستقبل المحاكمة

بعد مرور ثلاثة أشهر على هروبه، تمكنت السلطات من إعادة عصام صاصا إلى مصر لمواجهة المحاكمة الجنائية. من المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة مزيدًا من التفاصيل والمفاجآت حول هذه القضية المثيرة للجدل والتي يتابعها الجمهور باهتمام بالغ.



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