محكمة جنايات الجيزة تستكمل محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا

تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، الذي يواجه اتهامات بتعاطي المواد المخدرة والقتل الخطأ، بعد أن تسبب في وفاة سائق إثر حادث دهس بسيارته، ويرصد الموجز في السطور التالية تفاصيل أزمته.



محامي عصام صاصا

خلال الجلسة السابقة، طلب محامي عصام صاصا من المحكمة رفع أمر الضبط والإحضار الصادر بحق موكله، متعهدًا بإحضاره في جلسة اليوم من جانبها، أعلنت زوجة الضحية أمام المحكمة تنازلها عن اتهام عصام صاصا بالقتل الخطأ، مؤكدة أن هذا القرار تم بمحض إرادتها وباسمها وباسم أبنائها.

تفاصيل إحالة عصام صاصا للمحاكمة الجنائية

وكانت نيابة العمرانية قد أحالت عصام صاصا للمحاكمة الجنائية بعد أن أظهرت نتائج التحليل الطبي تعاطيه للمواد المخدرة أثناء قيادته السيارة وقت الحادث، مما أدى إلى وقوع الحادث المميت.

التقرير الطبي أكد وجود آثار لمخدرات مثل الحشيش، الترامادول، ومشتقات الميثامفيتامين في دم مطرب المهرجانات عصام صاصا، مما دفع النيابة إلى إصدار أمر ضبط وإحضار بحقه.



وأثناء التحقيقات، أوضح عصام صاصا أنه حاول تجنب الضحية أحمد مفتاح، لكنه لم ينجح، وقال أنه تفاجئ بوجوده أمامه، مُعلقًا:"فوجئت به أمامي".

وعن تفاصيل الحادث، أشار مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى أنه كان عائدًا من العمل وأثناء مروره أمام محطة بنزين "توتال" على الطريق الدائري باتجاه الطريق السياحي قبل منطقة المريوطية، فوجئ بشخص يعبر الطريق فجأة، ورغم محاولته لتفاديه عبر استخدام الكلاكس والفرامل، إلا أنه لم يتمكن من منعه. كما أكد في اعترافاته أنه كان يسير بسرعة 70 كيلومترًا في الساعة ونفى قيادته للسيارة برعونة.

تفاصيل القبض على عصام صاصا

وكانت قد ألقت السلطات الأمنية في الإمارات، بالتنسيق مع الإنتربول المصري، القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا بعد أن صدر قرار بإدراجه على قوائم الترقب والوصول بسبب اتهامه بتعاطي المخدرات ودهس شخص على الطريق الدائري مما أدى إلى وفاته، تم تسليم عصام صاصا إلى ضباط مطار القاهرة الدولي بعد وصوله من الإمارات، وتم ترحيله إلى قسم شرطة الطالبية بالجيزة وإيداعه في السجن المركزي بالكيلو 105، ليتم حضوره جلسة محاكمته اليوم في مجمع محاكم زينهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا في مايو الماضي لاتهامه بدهس سائق على الطريق الدائري بالجيزة أثناء قيادته السيارة تحت تأثير المخدرات، مما أدى إلى وفاته. وبعد خضوعه للتحقيقات، قررت النيابة إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 30 ألف جنيه، إلا أن النيابة أمرت لاحقاً بضبطه وإحضاره بعد ثبوت تعاطيه المخدرات. إلا أن صاصا كان قد غادر مصر متوجهًا إلى الإمارات بعد قرار إخلاء سبيله، مما دفع النيابة إلى إدراج اسمه على قوائم الترقب والوصول.

وبعد ثلاثة أشهر من هروبه، تمكن الإنتربول المصري بالتعاون مع السلطات الإماراتية من إعادة المطرب عصام صاصا إلى مصر لتقديمه للمحاكمة، وكان من المفترض أن تعقد أولى جلسات محاكمته أثناء غيابه، إلا أن محاميه طلب تأجيل القضية لحين حضوره، ومن المقرر أن يحضر المتهم جلسة محاكمته اليوم.

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