حبس عصام صاصا 6 أشهر بتهمة تعاطي المخدرات.. تفاصيل محاكمته

حبس عصام صاصا 6 أشهر بتهمة تعاطي المخدرات.. قضت المحكمة اليوم الأحد بحبس مطرب المهرجانات عصام صاصا لمدة ستة أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وفيما يخص الدعوى المدنية المتعلقة بدهسه لأحد الأشخاص على الطريق الدائري، انتهت القضية بالتوصل إلى تصالح بين الأطراف المعنية ، وفقا لما رصده موقع الموجز

مشهد محاكمة عصام صاصا

شهدت جلسة محاكمة حبس عصام صاصا ظهورًا مؤثرًا حيث كان ممسكًا بالمصحف ويبكي بحرقة، كما انهارت زوجته جهاد أحمد أثناء المحاكمة، وحرصت على تقديم الدعم له بكلمات تشجيعية، مثل: "ثق في ربنا."

بعد أن نفت زوجته جهاد أحمد، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، الأخبار المتداولة حول القبض على عصام صاصا ، وقالت إنها حاولت الدفاع عن زوجها، موضحة أن عصام لم يُقبض عليه كما أُشيع، بل نزل لحضور الجلسة المقررة له.

عصام صاصا

دعم وتضامن من سارة خليفة

من جانبها، حرصت سارة خليفة، منظمة حفل عصام صاصا بالإمارات، على الدفاع عنه في قضية دهس الشخص على الطريق الدائري عبر منشور على حسابها في إنستجرام.

كتبت خليفة: "أتمنى من كل محبي عصام دعمه، فقد تعرض لظلم كبير. نحن جميعًا نخطئ، وهناك الكثير من الحوادث اليومية التي لا يُحاسب فيها السائقون."

تفاصيل الحادث ونتائج التحقيقات

قبل محاكمته، نشر عصام صاصا مقطع فيديو على فيسبوك يوضح فيه تفاصيل الحادث، مؤكدًا أنه كان عائدًا من العمل لاصطحاب ابنه، وأنه حاول تجنب الشخص المتوفى.

وقد أظهرت نتائج التحليل الطبي تعاطيه لمواد مخدرة مثل الحشيش والترامادول والميثامفيتامين أثناء القيادة.

نتائج التحليل الطبي

أسفرت التحقيقات عن نتائج تحليل طبي أظهرت تعاطي عصام صاصا لمواد مخدرة مثل الحشيش والترامادول والميثامفيتامين أثناء قيادته، ما دفع النيابة لإصدار أمر بضبطه. وخلال التحقيق، أشار صاصا إلى أنه حاول تجنب الشخص الذي دهسه لكنه فشل، مؤكدًا أنه كان يسير بسرعة قانونية.

تسليم عصام صاصا إلى السلطات المصرية

تمكنت السلطات الإماراتية بالتعاون مع الإنتربول المصري من القبض على عصام صاصا، الذي كان مدرجًا على قوائم الترقب والوصول، وتم تسليمه إلى السلطات المصرية.

وصل صاصا إلى مطار القاهرة الدولي حيث تم ترحيله إلى السجن المركزي لحضور جلسة محاكمته في مجمع محاكم زينهم.

وذلك بعد ثلاثة أشهر من هروبه، عاد عصام صاصا إلى مصر لمواجهة المحاكمة الجنائية.

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