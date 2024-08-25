قبل عرضه.. تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي

يواصل صناع مسلسل برغم القانون، تصوير المشاهد المتبقية لهم، استعدادًا لعرض العمل خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر عرضه خلال شهر سبتمبر المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات عنه، المسلسل من تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادي عبد السلام، إنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، بطولة إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر، وآخرون من النجوم.

إيمان العاصي

تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل برغم القانون



وتظهر الفنانة إيمان العاصي، خلال الأحداث بدور محامية متزوجة من الفنان هاني عادل وتتعرض للعديد من الأزمات معه، وتجسد رحاب الجمل دور اختها وهي زوجة الفنان وليد فواز، وتلعب جوري بكر دور شخصية فتاة اسمها سوسن، وتعمل محامية.

أماكن تصوير مسلسل برغم القانون

ومسلسل برغم القانون، تم تصويره فى أماكن عديدة مثل منطقة جاردن سيتى ومصر الجديدة، وبورسعيد التي صوروا فيها قرابة أسبوعين لأن أغلب أحداث العمل تدور فى تلك المدينة، والمسلسل تدور قصته في إطار من إلاثارة والتشويق.

إيمان العاصي

تصريحات إيمان العاصي عن دورها في مسلسل برغم القانون

وكانت الفنانة إيمان العاصي، قد تحدثت في تصريحات تلفزيونية لها عن تفاصيل دورها في مسلسل برغم القانون، لافتة أن كل دور تقوم به يعتبر بطولة خاصة لها، وأن شخصية "ليلى" في المسلسل لفتت انتباهها بشكل خاص، وأنها شغوفة بها جداً، وأشادت بالسيناريو وكتابة الشخصيات التي اعتبرتها مميزة للغاية ،مُضيفة:"أنا بعتبر أي دور بعمله بطولة ليا، وليلى عجبتني وأنا مغرمة بيها والاسكريبت حلو أوي وكل الشخصيات".

آخر أعمال إيمان العاصي في الدراما التلفزيونية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي، الدرامية كان مشاركتها في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في رمضان 2023، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان بطولة النجم محمد رمضان، فريدة سيف النصر، أحمد داش، زينة، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، أحمد فهيم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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