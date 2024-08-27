بعد واقعة طبيب عين شمس.. أول مواجهة بين محمد فؤاد والجمهور

يستعد النجمان المصريان محمد فؤاد ومسلم بإحياء حفل غنائي مشترك بالساحل الشمالي في وقت قريب.

سيُقام الحفل في "نوتش بيتش كلوب" يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2023، ابتداءً من الساعة 10:30 مساءً.

أول مواجهة بين محمد فؤاد والجمهور

من المتوقع أن يقدم الفنانان مجموعة متنوعة من أشهر أغانيهما التي يحبها جمهورهما.

هذا الحفل يأتي بعد فترة قصيرة من التعرض الصحي الذي شهده شقيق الفنان محمد فؤاد. هذه الأزمة الصحية تسببت في مشادة كلامية مع طبيب في أحد المستشفيات، مما أدى إلى إخلاء سبيل فؤاد بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه بعد استماع النيابة لأقواله.

يُعد هذا الحفل فرصة للجمهور لالتقاء بهذين النجمين المحبوبين والاستمتاع بأجمل أغانيهما على المسرح.

وكانت قد أخذت أزمة محمد فؤاد مع الطبيب منحى قانونياً، حيث تم توجيه اتهامات خطيرة للطرفين ،و قرار إخلاء سبيل الفنان يفتح الباب أمام تساؤلات حول سير التحقيقات القادمة، وهل ستتمكن النيابة العامة من كشف الحقيقة وراء هذه الواقعة؟ فما هي الأدلة التي قدمها كل طرف؟ وكيف ستؤثر هذه القضية على سمعة الطرفين؟.

إخلاء سبيل محمد فؤاد بكفالة

بعد ساعات من استدعاء النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، للفنان محمد فؤاد للاستماع لأقواله بشأن الواقعة التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبعد إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، جاء الدور على طبيب مستشفى عين شمس التخصصي الطرف الثاني في المشاجرة.

محمد فؤاد

ولم يقف محمد فؤاد صامتا أمام اتهام الطبيب له بالاعتداء عليه، حيث وجه إليه تهمة الإهمال والاعتداء عليه داخل المستشفى وأخذ هاتفه المحمول بالقوة، ما أدى لاستدعائه لسماع أقواله أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، خلال الساعات الماضية.

تفاصيل أزمة محمد فؤاد مع طبيب داخل مستشفى

وكشف شقيق محمد فؤاد في أحدي المداخلات الهاتفيه لأحد البرامج قائلاً: الطبيب تعامل مع محمد فؤاد بطريقة غير جيدة، روحنا المستشفى لأن أخويا الكبير كان عنده جلطة في الشريان التاجي، الطبيب تعدى على أخويا بالضرب وأخد تليفونه بالقوة.

رد نقابة الموسيقين على أزمة محمد فؤاد

وكانت نقابة المهن الموسيقية خرجت ببيان رسمي بعد ساعات من الواقعة، من خلال رئيسها مصطفى كامل، جاء نصه: «أتقدم بشخصي وبصفتي نقيباً للمهن الموسيقية بخالص التقدير والاحترام لجموع أطباء وطننا الحبيب مصر، ولكل أبناء وطني الحبيب من أطقم التمريض وللدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، وبعد خالص التقدير والاحترام، جمعتني مكالمة هاتفية طويلة بيني وبين الزميل والأخ العزيز الفنان محمد فؤاد، لمعرفة تفاصيل ما تم تداوله على كل وسائل التواصل ومنصات الإعلام وعلمت منه الآتي: (لقد تم الاتصال بالفنان محمد فؤاد فجراً من هاتف شقيقه وقيل له من أسرة شقيقه أخوك بيموت) ليهرول فجراً وهو يبكي ويدعو الله بخير العواقب، وشأنه في ذلك شأن كل إنسان مصري تجاه الشقيق أو الأب والابن، كفانا الله وكفاكم شر هذا الشعور وشر الإحساس بمكالمة مثل هذه».

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