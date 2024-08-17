أحمد عيد يكشف عن علاقته بمحمد هنيدي ودوره في مسيرته الفنية

أوضح الفنان أحمد عيد، حقيقة الشائعات التي يتم تداولها حول أنه من كتب الإفيهات الشهيرة في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم محمد هنيدي، وأكد على أن هذه المعلومات ليست صحيحة، وأنه سمع هذا الكلام أكثر من مرة وحرص على تكذيبه في كل مرة، وذلك من خلال منشور كتبه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يرصد الموجز تفاصيله.

علاقة أحمد عيد ومحمد هنيدي

وأشار أحمد عيد إلى أن محمد هنيدي نجم كبير وأنه يحترمه بشدة، وأنه ليس هو من كتب له الإفيهات في الفيلم بل العكس، حيث أوضح أن أول عمل مسرحي له كان مع هنيدي في مسرحية "ألابندا"، وكان هنيدي وقتها يساعده ويضيف له الإفيهات بنفسه.

كما أكد عيد على أن محمد هنيدي كان له دور كبير في دخوله الوسط الفني، وأنه لا يمكنه أن ينكر هذا الفضل، مشددًا على أن العلاقة بينه وبين هنيدي قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، واختتم حديثه بالتأكيد على أنه من واجبه نفي الشائعات التي يسمعها لتوضيح الحقيقة للجمهور، خاصة وأنه يحرص دائمًا على إظهار الاحترام والتقدير لمحمد هنيدي، قائلاً :" الكلام دا غير حقيقي، سمعته أكتر من مرة قبل كده وكذبته وقتها، محمد هنيدي نجم كبير ومش انا الي هكتبله افيهات افلام ،بالعكس دا انا اول مسرحية اشتغلتها معاه كانت الابندا وكان هو اللي بيساعدني ويضيفلي بنفسه، محمد هنيدي أول تواجد ليا في الوسط الفني كان بسببه بعد ربنا سبحانه وتعالي وله فضل كبير عليا ماقدرش أنكره، فواجب عليا لما ألاقي كلام زي كدة أطلع أنفيه".

مسلسل الحشاشين

وفي سياق آخر، شارك أحمد عيد في دراما رمضان الماضي 2024، من خلال مسلسل الحشاشين، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، والمسلسل بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي.

فيلم أهل الكهف

ويعتبر آخر أفلام أحمد عيد السينمائية، فيلم أهل الكهف، الفيلم معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الراحل توفيق الحكيم، وهو من إنتاج محمد رشيدي، إخراج عمرو عرفة، بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، أحمد عيد، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، ماجد المصري، وآخرون من النجوم.

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