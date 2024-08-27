صالح العويل يصاب بجلطة وينتظر في الطوارئ لساعات ونجله يناشد بالتدخل السريع

تلقى الوسط الفني المصري خبرًا محزنًا اليوم، حيث تعرض الفنان القدير صالح العويل لجلطة في المخ أدت إلى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى معهد ناصر.

يعد العويل واحدًا من الوجوه المألوفة في السينما والدراما المصرية، خاصة في أدوار الشخصيات الثانوية التي برع في تجسيدها على مدار عقود طويلة.

وفيما ينتظر الفنان في قسم الطوارئ منذ ساعات دون أن يتلقى الرعاية اللازمة، يناشد أفراد عائلته، وعلى رأسهم نجله هشام، بتوفير الرعاية الفورية لإنقاذ حياته.

تفاصيل الحالة الصحية لصالح العويل

أعلن هشام، نجل الفنان صالح العويل، في تصريحات صحفية رصدها “ الموجز” أن والده تعرض لجلطة في المخ ظهر اليوم، مما استدعى نقله بسرعة إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.

وأضاف أن حالة والده كانت متدهورة بالفعل في الفترة الأخيرة، حيث كان يعاني من مشكلة الغضروف التي أثرت على حركته وصحته العامة.

وذكر أن الأمور ازدادت سوءًا صباح اليوم حين سقط والده أثناء تأدية الصلاة، مما دفع العائلة إلى نقله على الفور إلى المستشفى.

محاولات لتوفير الرعاية المركزة وتأخر الاستجابة

تحدث هشام عن الصعوبات التي تواجهها العائلة في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة لوالده.

وأوضح أن والده ينتظر في قسم الطوارئ منذ عدة ساعات، دون أن يتم توفير سرير في الرعاية المركزة حتى الآن. وأشار إلى أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تواصل معهم فور علمه بالخبر، وهو الآن يبذل جهودًا حثيثة مع الجهات المعنية لتسريع توفير العناية اللازمة.

ورغم كل هذه المحاولات، ما زال الوقت يمر والوضع يزداد خطورة، مما يزيد من قلق العائلة والأصدقاء.

مسيرة صالح العويل الفنية

يُعد صالح العويل من الفنانين الذين تركوا بصمة في السينما والدراما المصرية من خلال أدائه المميز في الأدوار الثانوية. وعلى الرغم من أن هذه الأدوار لم تكن بالبطولات الكبرى، إلا أن العويل استطاع أن يلفت الأنظار إليه بفضل قدرته على تجسيد شخصيات متنوعة، من السجين إلى رجل العصابة، وحتى الشرطي والعسكري.

وقد شارك في عدد من الأفلام الشهيرة مثل "حنفي الأبهة" و"شمس الزناتي"، اللذان يعدان من كلاسيكيات السينما المصرية. كما ظهر في مسلسلات شهيرة مثل "يوميات ونيس"، و"ترويض الشرسة"، و"نصف ربيع الآخر"، حيث قدم أدوارًا أضافت إلى تلك الأعمال نكهة خاصة.

آخر أعماله الفنية على الشاشة

رغم مرور سنوات على آخر ظهور له، إلا أن صالح العويل لا يزال حاضرًا في أذهان جمهوره من خلال أدواره التي قدمها على مدار مسيرته الفنية. كان آخر ظهور للفنان على الشاشة في عام 2015، حيث شارك في مسلسلات "جبل الحلال" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، و"أوراق التوت"، و"أنا وبابا وماما".

ومنذ ذلك الحين، اختفى عن الأضواء لكنه بقي في ذاكرة الجمهور بفضل الأدوار المميزة التي قدمها عبر السنين.

صالح العويل

نهاية المشوار وأمل بالتحسن

مع هذه الأزمة الصحية التي يواجهها الآن، يقف صالح العويل على مفترق طرق قد يكون هو الأصعب في مسيرته وحياته.

ورغم أن الأدوار التي قدمها كانت دائمًا على الهامش، إلا أن تأثيره كان كبيرًا في نفوس المشاهدين، ليصبح من تلك الوجوه التي ارتبط بها الجمهور رغم عدم تصدرها المشهد.



الجميع الآن يأمل في استجابة سريعة وتوفير الرعاية اللازمة له، ليتمكن من تجاوز هذه المحنة والعودة إلى عائلته سالماً، ويظل في ذاكرة الفن المصري كأحد أركانه التي أضافت له طابعًا فريدًا وخاصًا.

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