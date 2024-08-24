بعد تعرضه لأزمة صحية.. تطورات الحالة الصحية لنجل الفنانة ميار الببلاوي

تصدر اسم الفنانة ميار الببلاوي، الترند على محركات البحث، بعدما تسببت في قلق جمهورها عن الحالة الصحية لابنها، حيث أكدت أنه عانى من أزمة صحية حادة استدعت نقله لأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة لتلقي العلاج،وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل.

ميار الببلاوي

منشور ميار الببلاوي

وخلال الساعات الماضية، أطلقت الإعلامية ميار الببلاوي نداءً عاجلاً لإنقاذ ابنها، حيث طلبت من جمهورها الدعاء له بالشفاء العاجل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت أنه يعاني من التهاب حاد نتيجة فيروس في المعدة، مما جعل حالته الصحية صعبة للغاية، من خلال منشوراتها، وجهت نداءً للدعاء لابنها، قائلة: "يا رب اشفيك يا ضنايا، وعدي العملية على خير، وهون ألمك، أسالكم الدعاء، يارب مش لاقية حل، ابني بيتعذب، يارب استر"، كما نشرت صورة لتقرير حالة ابنها، قائلة : "الله يخليكم، عاوزة الحقن دي ضروري، دخنا عليها، مش لاقينها، يارب ينجيك يا ابني، يارب أنت عالم بيا، مليش غيره في الدنيا".

تطورات الحالة الصحية لنجل ميار الببلاوي

وكشف مصدر مقرب من الفنانة ميار الببلاوي عن تطورات حالة ابنها الصحية، لافتاً إلى أن حالته الصحية أصبحت أحسن من الساعات الماضية، حيث بدأ يتحسن تدريجيًا.

ميار الببلاوي

تفاصيل أزمة ميار الببلاوي

وكانت الفنانة ميار الببلاوي، قد ردت على الهجوم الشديد الذي تعرضت له بسبب ظهورها في شهر رمضان الماضي 2024 مع الإعلامية بسمة وهبة، لافتة أنها لم تكن تعلم بنيتها السيئة تجاهها، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:"كل الناس عماله تقولى غلطك إنك طلعتي في برنامج بسمة طيب أقسم بالله ما كنت أعرف أنها هتكون هجومية كده، اتلجمت مكنتش عارفة أرد خالص وكل اللي كان في دماغي إني ألغي الحلقة وليس كل منطوق مقصود".

تصريحات ميار الببلاوي



وأكدت ميار الببلاوي على أنها لم تقصد تصريح طلاقها 11 مرة وأنها فقط كانت تقصد أن زوجها يردد كلمة عليا الطلاق بإستمرار، مُعلقة:" أنا مطلقتش11 مرة، كان قصدي إن جوزي على طول بيقول عليا الطلاق يا جماعة دا بتاع البطيخ بيحلف يمين طلاق أن البطيخة حمرا يبقى مراته طالق، الناس ماسكه على كلمة واحدة تستاهلي علشان طلعتي مع بسمه خلاص ارحموني".

أزمة ميار الببلاوي مع بسمة وهبة



وأوضحت ميار الببلاوي أنها تحب بسمة وهبة، وتفاجئت من الشخصية التي تقمصتها وقت تصوير حلقتها وأنها لم تشاهد أي حلقات لها مسبقًا، مُوضحة:"اعترفت بغلطتي بس أنا صحبتى دعتني لبرنامجها وأنا بحب بسمة ومن زمان وصورنا قبل رمضان بأسبوعين وأنا أقسم بالله عمرى مشفت برنامج العرافة دا قبل كده اللهم إلا حلقه شاكوش ومراته، وعارفه بسمة طيبة وبتحبني فوجئت بالكاركتر اللي كانت متقمصاه في البرنامج كان كل همي أحافظ على هدوئي واحترامي للمكان وأرد على أي سؤال بصراحة علشان المصداقية".

ولفتت ميار الببلاوي أنها تقاضت عن تلك الحلقة مبلغ مالي ضئيل للغاية، وأنها كانت مصممة على إعادته لهم، مُعلقة:" أنا كنت ضيفة في برنامج متشاف مع مذيعة كبيرة على قناتين كبار النهار والمحور، وأنا الفلوس فأنا أخدت مبلغ لا يذكر وكنت مصممه أرجعه وألغي الحلقة وأسالوا أستاذ شريف رئيس تحرير البرنامج أرجوكم كفاية نقض واللي حصل فى الفيديو الناس اللي بتقول تمثيل ربنا يحسسكم بالقهرة وبوجع قلب الشريفة الحرة المتقية ربها لما يتقال عليها زانية من شيخ".



وأكدت ميار الببلاوي على أنها أخطأت عندما وافقت على الظهور مع بسمة وهبة، وأنها لن تقبل الإهانة التي توجه لها، وذلك لأن حياتها الشخصية خط أحمر، مُعقبة :"أنا غلطت لما قبلت أطلع مع بسمة ويشفعلى جهلي بالبرنامج وطبيعته، وغلطت أنها لما قالتلى 11 مرة مفهمتهاش إن كلامها يعنى أبقى مطلقة، وبعدين محدش ليه دعوة بحياتى الشخصية، جوزى وابني وجوازي خط أحمر من هنا ورايح، والناس اللي بتقولي انتى اللي اتكلمتي وقولتي ومش عاوزين يرحموني أنا كنت بتسأل وبجاوب مش أنا اللي فتحت أي كلام وكنت بحاول أتهرب من الإجابة بس بسمة كانت مستميته على التريند من كلامى مكنتش مديانى فرصة نهائى غير اللي اتمنتج".

وأوضحت ميار الببلاوي أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية لحذف حلقتها مع بسمة وهبة، قائلة:" حياتي الشخصية خط أحمر ودا هيكون شرطي أنا خدت كل الأدوية بس والله من النكد ما قادره أنام، وكمان بدأنا الإجراءات القانونية سمعت إنه مسح الفيديو بس خلاص شوفناه والمستشار القانوني بدأ شغله وحسبي الله ونعم الوكيل وبعتذر على عدم الرد على السادة الصحفيين لأنه لم يعد لدي ما أقوله، والأمر ترك للقانون والقضاء المصري الشامخ وعند الله تجتمع الخصوم".

اقرأ أيضًا:

«كانت مستميته على التريند».. ميار الببلاوي تهاجم بسمة وهبة

آخرهم ميار الببلاوي.. فنانون ندموا على ظهورهم مع بسمة وهبة