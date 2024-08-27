نجمات رفعوا شعار لا للزواج.. أبرزهن نيرمين الفقي وحورية فرغلي

تحت الأضواء الساطعة وأعين الملايين، تعيش النجمات حياة مليئة بالتحديات والضغوط ولكن، خلف الابتسامات والفساتين الفاخرة، تكمن قصص شخصية معقدة، فنانات مثل نيرمين الفقي وحورية فرغلي، قررن اتخاذ قرار جريء بتفضيل العزوبة على الزواج، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً فما هي الأسباب التي دفعت بهذه النجمات إلى هذا الاختيار؟ وكيف يتعامل المجتمع مع قرارهن؟

يعرض لكم الموجز أبرز تلك النجمات :

الفنانة لطيفة

لطيفة

الفنانة التونسية صاحبة الحنجرة الذهبية لطيفة والتى رغم جمالها وشهرتها إلا أنها لم تتزوج حتى الآن حتى بلغت الـ52 من عمرها ، مؤكدة أن السبب وراء ذلك يعود لانشغالها بالفن قائلة " الفن زى الفريك ميحبش شريك".

الفنانة نيرمين الفقي

جميلة جميلات جيل التسعينيات، ورمز الحب والتضحية بمسلسل الليل وآخره، الفنانة نرمين الفقى، والتى أتمت عامها الـ52 ، دون أن تتزوج بعد، حيث أكدت فى لقاءاتها التليفزيونية أن سر تأخر زواجها حتى الآن يعود لمرض والدتها وشدة خوف والدتها عليها من الرجال.

الفنانة حورية فرغلي

رغم تتويجها بلقب ملكة جمال مصر، وتفننها فى إظهار جمالها وأنوثتها فى العديد من أدوارها الدرامية والسنيمائية، إلا أنها لم تتزوج حتى سن الـ47 لتؤكد أنها لم تصادف فتى الأحلام بعد.

حورية فرغلي

الفنانة إليسا

الفنانة إليسا

ملكة الإحساس، فبصوتها تشعر بالدفء فى الشتاء أكثر من عبر عن المرأة بحالات الحب المختلفة والتدرج فى العلاقة العاطفية بدءاً من الخوف من الوقوع فى الحب، وصولاً إلى المرأة المهانة والتى تقاوم بكل ما لديها من قوة الظلم الواقع عليها، ورغم وصول معجبيها للملايين واعتبارها رمزا للأنوثة، إلا أنها لم تتزوج بعد لتتم الـ52 من عمرها، دون إبداء سبب واضح لذلك.

الفنانة ميسرة

ميسرة

أكبر فنانة عانس تبلغ من العمر 63 عاما، حيث أنها لم تتزوج حتى الآن لدرجة أنها أصبحت لا تفكر في الزواج، حيث أن فرصها في الإنجاب باتت شبه مستحيلة.

وأعلنت ميسرة، أن هناك العديد من التجارب الفاشلة في حياتها خاصة في فترة شبابها جعلت شخصية تعتمد على نفسها، ويصعب عليها التعامل مع الرجال.

الفنانة منة فضالي

الفنانة منة فضالي

أعلنت الفنانة منة فضالي، والتي تبلغ من العمر 41 عاما أكثر من مرة أن لديها عقدة من الرجالة، بسبب الصدمات التي تعرضت لها في حياتها، ولم تجد حتى الآن الشخص الذي تراه مناسبًا لها ويستطع أن يغير فكرتها عن الرجال.

الفنانة ميس حمدان

ميس حمدان

وفقًا لما أعلنته في عدة حوارات تليفزيونية، قالت الفنانة ميس حمدان والتي تبلغ من العمر 42 عاماً، أنها لم تجد الرجل الناجح خفيف الظل الذي يحدث انسجام بينهما، ويدفعها لقبول الزواج منه.



الفنانة منة شلبي

الفنانة منة شلبي

ارتبطت النجمة منة شلبي والتي تبلغ من العمر 43 عاما، مرة واحدة فقط ولم تكلل بالزواج، وهي خطوبتها من المخرج خالد يوسف، أثناء تصوير فيلم “هي فوضى”، ولكن تم الانفصال سريعًا.

الفنانة مي عز الدين

مي عز الدين

الجميلة مي عز الدين والتي تبلغ من العمر 45 عاماً، لم ترتبط أو تعلن خطبتها رسميًا منذ بداية مشوارها الفني، سوى مرة واحدة وهي خطبتها للاعب كرة القدم محمد زيدان، ولكنها انفصلت عنه بعد شهور قليلة، ولم تتزوج حتى الآن.

الفنانة أروي جودة

الفنانة أروي جودة

أعلنت الفنانة أروى جودة والتي تبلغ من العمر 45 عاما ، أكثر من مرة في تصريحات تليفزيونية أنها حتى الآن لم تجد الرجل الذي يدفعها لاتخاذ خطوة الزواج.

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