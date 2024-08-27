قبل إيمان العاصى في برغم القانون ..فنانات ارتدوا الحجاب في أعمالهم الفنية

مسلسل برغم القانون للفنانة إيمان العاصى .. في السنوات الأخيرة، شهدت الدراما المصرية تطورًا ملحوظًا في تنوع أدوار الشخصيات النسائية، حيث ظهرت العديد من النجمات بالحجاب ضمن أحداث أعمالهن التلفزيونية، مما أضاف بُعدًا واقعيًا ومجتمعيًا للأدوار التي يجسدونها، وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز أبرز النجمات اللاتي تألقن بالحجاب في الدراما المصرية قبل الفنانة إيمان العاصى في مسلسل برغم القانون.

إيمان العاصي

إيمان العاصي





الفنانة إيمان العاصى تستعد للظهور في مسلسل برغم القانون بالحجاب، مُجسدة شخصية محامية تدعى "ليلى"، ويعد هذا العمل أول بطولة مطلقة لـ إيمان العاصى في الدراما التلفزيونية، بعد النجاح الكبير لها خلال مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، ويشاركها في بطولته هاني عادل، محمد القس، إيمان العاصى ، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر.

زينة

زينة





وقبل إيمان العاصى في مسلسل برغم القانون، تألقت الفنانة زينة في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024،في مسلسل "العتاولة"، حيث جسدت شخصية "حنة"، فتاة محجبة، وشارك في بطولة المسلسل أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، ومؤمن نور، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

مي عمر





قدمت الفنانة مي عمر شخصية "نعمة" المحامية المحجبة في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض في رمضان 2024، وشاركها البطولة أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، هدير عبد الناصر، وأخرج العمل رشا مهدي وأنتجته شركة فنون مصر.

ناهد السباعي

جسدت الفنانة ناهد السباعي دور فتاة شعبية محجبة في مسلسل "محارب"، الذي عُرض خلال رمضان 2024، وكانت واقعة في حب "محارب" الذي لعب دوره حسن الرداد، لكنها تزوجته في النهاية بعد أزمات عديدة كشفتها الأحداث، شارك في بطولة المسلسل أحمد زاهر، ماجد المصري، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

بسمة





الفنانة بسمة تألقت في مسلسل "مسار إجباري" الذي عرض في رمضان 2024، حيث ظهرت بالحجاب ضمن أحداث العمل. يشارك في البطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وهو من تأليف أمين جمال، محمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.

جومانا مراد وهنادي مهنى

ظهرت الفنانة جومانا مراد والفنانة هنادي مهنى بالحجاب خلال مسلسل "عتبات البهجة"، حيث جسدت جومانا دور زوجة الفنان علاء مرسي، أما هنادي فظهرت بدور فلة، والمسلسل الذي عُرض في رمضان 2024 هو من بطولة يحيى الفخراني، مستوحى من رواية "عتبات البهجة" للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وكتبه سيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، وأخرجه مجدي أبو عميرة.



وهذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها هنادي مهنى الحجاب في أحد الأعمال الفنية، فقد ارتدته مؤخرًا في مسلسل وراء كل باب، الذي جسدت خلاله دور بطة، وشاركها في بطولة العمل النجم أحمد زاهر.

منال سلامة





قدمت الفنانة منال سلامة دور زوجة الفنان محمود عبد المغني في مسلسل "صيد العقارب"، وظهرت بالحجاب وواجهت تحديات كبيرة غيرت مسار حياتها، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وشارك في بطولته غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، محمد علي رزق، عايدة فهمي، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربي، محمد صلاح.

رنا رئيس

ظهرت الفنانة رنا رئيس بالحجاب في مسلسل "سر إلهي"، بدور الأخت الصغرى لروجينا وواجهت العديد من الخلافات الأسرية، وشارك في بطولة المسلسل روجينا، أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، ومحسن منصور.

انتصار

عادت الفنانة انتصار للظهور بالحجاب في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، بعد أن كانت قد ارتدته في مسلسل "ذات"، المسلسل من بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

منى زكي

ظهرت النجمة منى زكي بالحجاب في مسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض في رمضان 2023، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير. المسلسل بطولة أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، ومحمد السويسري.

نيللي كريم

نيللي كريم

أطلت نيللي كريم بالحجاب في دراما رمضان 2023 من خلال مسلسل "عملة نادرة"، الذي ناقش قضايا اجتماعية مهمة في صعيد مصر، مثل حرمان المرأة من حقها في الميراث، وضم العمل نخبة من النجوم منهم أحمد عيد، جمال سليمان، كمال أبو رية، جومانا مراد، فريدة سيف النصر، وحمدي حنفي، وتأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.

ريهام عبد الغفور

جسدت ريهام عبد الغفور دور سيدة أعمال محجبة في مسلسل "الأصلي"، الذي دارت أحداثه حول سعيها للحفاظ على تركة والدها ورفضها تقسيمها مع أشقائها، وفي مسلسل "وش وظهر"، تألقت ريهام بالحجاب أيضًا، حيث شاركت النجم إياد نصار بطولة هذا العمل الدرامي المليء بالإثارة.

مي عز الدين

مي عز الدين





ظهرت الفنانة مي عز الدين بالحجاب في مسلسل "رسايل" خلال رمضان 2018، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، ودارت أحداثه حول فتاة تحلم بأشياء تتعلق بالواقع وتستخدم هذه الأحلام لحل ألغاز حياتها، وشارك في البطولة خالد سليم، والراحل أحمد خليل، مها أحمد، سليمان عيد، رامز أمير، وآخرون من النجوم.

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