الخيانة الزوجية لا تُغتفر ولست مهووسة بالماركات العالمية.. أبرز تصريحات مي عمر

حلت الفنانة مي عمر، ضيفة في برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه النجمان أحمد سعد وشقيقه عمرو سعد، وتحدثت خلال اللقاء عن العديد من الكواليس المتعلقة بحياتها الشخصية والفنية، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاتها:

مي عمر

رأي مي عمر في الخيانة الزوجية

أكدت مي عمر أنها ضد الخيانة الزوجية تمامًا، وأن المرأة التي تكتشف خيانة زوجها لها يجب أن تطلب الطلاق، واعتبرت أن الخيانة ليست شيئًا يمكن تجاوزه بسهولة، حيث قالت: "اللي بيخون مرة بيخون كتير، والست هتفضل مجروحة منه وشاكة فيه، هتبقى الحياة صعبة".

شخصية نعمة الأفوكاتو



تحدثت مي عمر عن دورها في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، حيث قالت إنها اختارت أن تقدم الشخصية بشكل مختلف عن أدوارها السابقة، واقترحت أن تكون الشخصية شعبية وترتدي ملابس بسيطة، بعكس الأدوار التي قدمتها سابقًا والتي كانت تعتمد على الأزياء والموضة.

اختيار الملابس حسب الشخصية



أشارت مي عمر إلى أنها تختار ملابسها بناءً على طبيعة الشخصية التي تؤديها في العمل الفني. فمثلاً، في مسلسل "لؤلؤ" كانت ترتدي ملابس أنيقة لأنها تجسد شخصية مطربة مشهورة، بينما في "نعمة الأفوكاتو" اختارت ملابس بسيطة تتناسب مع طبقة الشخصية.

حادثة اصطدام سيارتها بسيارة زوجها

واعترفت مي عمر خلال الحلقة بأنها اصطدمت بسيارة زوجها المخرج محمد سامي أثناء محاولة "ركن" سيارتها منذ يومين، وهو الأمر الذي لم يكن محمد سامي على علم به حتى تلك اللحظة، مُعلقة:" محمد ميعرفش المعلومة دي ولسة هيسمعها دلوقتي، أنا كنت بركن عربيتي أول امبارح من يومين، وعربية محمد كانت راكنة ورايا خبط عربيته، يعني ريحت سنه عليها، أنا بعمل حوادث عربيات كتيرة عندي حادثة بعملها كتير هي نفس الحادثة بكررها، وهي اني بسرح وأنا بسوق وأخبط في اللي قدامي، وبعمل حوادث وأنا بركن العربية".

مي عمر





رأيها في ارتداء الماركات العالمية

وأوضحت مي عمر أنها ليست مهووسة بالماركات العالمية، وأنها تفضل ارتداء ما يعجبها سواء كان من براند مشهور أو غير مشهور، مُضيقة:" ممكن ألبس من اي براند مش مشهور، بس بجد البراندات حاجتها حلوة، في حاجات كتيرة في براندات كبيرة بتبقى بجد حلوة بس معنديش عقدة البراندات".

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الأفوكاتو، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامى مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر، وهو مكون من 15 حلقة، وأحداثه تدور في إطار دراما اجتماعية تشويقة مثيرة حول قضية قتل.

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