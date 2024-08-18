بعد نجاح "نعمة الأفوكاتو".. مي عمر تحل ضيفة على "بيت السعد"

يستقبل برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه أحمد وعمرو سعد ، الفنانة مي عمر بعد نجاحها في مسلسل نعمة الافوكاتو ، وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعه 9 مساءاً على قناة MBC مصر.

ومن المفترض أن تتحدث مي عمر عن مشوارها الفني وأسباب نجاحها في مسلسل نعمة الافوكاتو الذي تم عرضه في رمضان 2024 ، وهل محمد سامي سبب رئيسي في نجاح أعمالها ؟

برنامج بيت السعد

يقدم برنامج بيت السعد كلا من الفنان أحمد سعد و عمرو سعد ، الساعه 9 مساءا على قناة MBC مصر.

ضيوف برنامج بيت السعد

استقبل برنامج بيت السعد للشقيقان أحمد وعمرو سعد عددا من النجوم أبرزهم الفنانة إليسا ، علي ابو الحاج ، احمد السقا ، أنغام ، يسرا ، محمد هنيدي ، احمد فهمي ، وآخرون.

مي عمر

آخر أعمال مي عمر

شاركت مي عمر مؤخرا في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "نعمة الافوكاتو" مع الفنان أحمد زاهر ، كمال أبو رية ، أروي جودة ، ولاء الشريف ، ياسر علي ماهر ، طارق النهري ، سامي مغاوري ، سلوي عثمان ، هدير عبد الناصر ، محمد الدسوقي ، لبني ونس ، غادة فلفل ، والعمل من إخراج محمد سامي ، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق.



يحكي مسلسل نعمة الافوكاتو عن كواليس مختلفة والمعاناة لمهنة المحاماة ، وتقوم مي عمر بدور محامية شاطرة في مجالها وتحصل على الملايين من عملها بالمحاماه.

مسلسل مي عمر رمضان 2025

تستعد الفنانة مي عمر لعرض مسلسلها الجديد الذي يحمل إسم " أش أش" والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025 ، و تجسد مي عمر شخصية فتاة تُدعى "إش إش" تعمل فنانة استعراضية شعبية، وهي راقصة درجة ثالثة تواجه الكثير من المشاكل والصعوبات في حياتها.

ويتكون مسلسل أش أش من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي؛ إذ يتطرق لجوانب من حياة الراقصات اللاتي لم يحظين بالشهرة الكافية، واللاتي يعرفن باسم "راقصة درجة ثالثة".

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