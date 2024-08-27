كشف الفنان علي الحجار، تفاصيل الحفل الثالث من مشروعه الغنائي 100 سنة غنا، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع “إنستجرام”.

علي الحجار يكشف عن مفاجأة غير متوقعة في حفل بليغ حمدي

وشارك علي الحجار جمهوره البوستر الخاص بالحفل، الذي جاء تحت عنوان أوبريت غنائي لتكريم الموسيقار بليغ حمدي برعاية وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية، ويكون هناك عدد من ضيوف الشرف الذين يشاركونه الحفل وهم الفنان محمد محيي ووائل الفشني وبمشاركة عدد من نجوم الأوبرا من بينهم إيناس عز الدين وحنان عصام وأحمد عبد العزيز.

والحفل يكون تحت قيادة المايسترو أحمد فرج، وهو سيناريو أحمد الحكيم وإخراج عصام السيد.

وعلق علي الحجار على المنشور، قائلا: «حفل 100 سنة غنا الثالث لتكريم عبقري الألحان بليغ حمدي في ذكراه».

حفل علي الحجار لتكريم بليغ حمدي



آخر أعمال علي الحجار

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان علي الحجار، مسرحية «مش روميو وجولييت»، الذي شهدت عودته للمسرح بعد غياب 17 عاما، وتم عرضها خلال الفترة الماضية على المسرح القومي، وحققت نجاحا كبيرا.

ويضم فريق مسرحية مش روميو وجوليت، كلا من الفنان ميدو عادل والفنانة رانيا فريد شوقي، بالإضافة إلى مشاركة النجم علي الحجار ممثلا، وعزت زين، وطه خليفة.

حفل علي الحجار في ساقية الصاوي

ويحيي الفنان علي الحجار، حفلا غنائيا ضخما، في ساقية الصاوي بالزمالك، غدا الأربعاء، ويبدأ الحفل في تمام الساعة 9 مساء، ضمن موسم حفلات صيف 2024.

ومن المقرر أن يقدم علي الحجار خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وسط تفاعل الجمهور.

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