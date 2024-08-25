توقف عرض "مش روميو وجوليت" على المسرح القومي.. الأسباب والتفاصيل

أعلنت إدارة المسرح القومي عن توقف عرض المسرحية الناجحة "مش روميو وجوليت" لمدة 48 ساعة بدءًا من اليوم، يأتي هذا التوقف نتيجة لإجراءات صيانة عاجلة تُجرى في المسرح القومي، وذلك لضمان استمرار تقديم العرض بنفس الجودة والإبداع، من المتوقع أن يعود العرض مجددًا يوم الاثنين القادم ليستكمل نجاحاته على خشبة المسرح القومي.

نجاح مسرحية "مش روميو وجوليت"

مش روميو و جوليت

حققت مسرحية "مش روميو وجوليت" نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرضها على المسرح القومي، حيث نالت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء. العرض مستوحى من القصة الشهيرة "روميو وجوليت" لوليام شكسبير، ولكنه يقدم بشكل مبتكر ومختلف، من خلال إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى.

فريق العمل والإخراج

مش روميو و جولييت

تضم مسرحية "مش روميو وجوليت" نخبة من النجوم الكبار، حيث يشارك في البطولة الفنان علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد، العرض من إخراج عصام السيد، الذي تعاون مع فريق متميز من المبدعين لتحقيق هذا النجاح، بما في ذلك أمين حداد الذي قام بالصياعة الشعرية، والموسيقى والألحان لأحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي.

إشادة النقاد والجمهور

مش روميو و جولييت

المسرحية شاركت في الدورة الماضية من المهرجان القومي للمسرح، حيث حصدت إشادات نقدية واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء. هذا النجاح يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل خلال التحضيرات والبروفات الطويلة قبل العرض.

سعادة رانيا فريد شوقي بالتعاون مع علي الحجار

رانيا وعلي الحجار

في تصريح خاص لجريدة الموجز، أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها الغامرة بعرض "مش روميو وجوليت" على خشبة المسرح القومي بالقاهرة، خاصةً تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى 2024. وأشارت إلى أن المسرحية شهدت الكثير من التحضيرات الدقيقة قبل العرض، مما ساهم في خروجها بهذا الشكل المميز.

رانيا عبرت أيضًا عن سعادتها بالتعاون مع الفنان الكبير علي الحجار في هذا العمل. وأكدت أن هذا ليس التعاون الأول بينهما، حيث سبق لهما أن شاركا معًا في مسرحية "اللهم اجعله خير"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت. كما أضافت أنها سعيدة أيضًا بالتعاون مع المخرج عصام السيد، الذي وصفته بالمخرج المبدع الذي يعرف كيف يستخدم الإمكانيات المتاحة ليقدم شيئًا مختلفًا ومميزًا

رانيا فريد شوقي

أهمية الحب والعمل الجماعي

تحدثت رانيا فريد شوقي عن كواليس العمل مشيرة إلى أن نجاح المسرحية يعود إلى حب أبطالها للفن والمسرح، بالإضافة إلى التزامهم الكبير. وأكدت على أهمية مسرح الدولة، الذي يلتف حوله الجمهور بشكل أكبر من المسارح الخاصة، مشيرة إلى أن النص المسرحي مكتوب بشكل مختلف ومميز، مما جذبها للمشاركة فيه. ودعت جمهورها لمشاهدة المسرحية، مؤكدة أنها ستنال إعجابهم سواء من حيث الأغاني أو النص أو حتى الإخراج.

إشادة علي الحجار ومواهبه

مش روميو و جولييت

لم تخف رانيا إعجابها الكبير بالفنان علي الحجار، حيث أشادت بموهبته العالية وأخلاقه الرفيعة، معربة عن أملها في أن تحقق المسرحية نجاحًا كبيرًا وأن تنال إعجاب الجمهور.

التفاصيل الفنية لمسرحية "مش روميو وجوليت"

مش روميو و جولييت

"مش روميو وجوليت" هو عمل مسرحي مستوحى من القصة الشهيرة "روميو وجوليت" لشكسبير، ويأتي هذا العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى. العرض يضم فريقًا من النجوم المعروفين مثل علي الحجار ورانيا فريد شوقي، ويشمل مجموعة من المبدعين في مختلف المجالات الفنية. الإخراج لعصام السيد، مع مساهمات من أمين حداد في الصياغة الشعرية، وأحمد شعتوت في الموسيقى والألحان، وشيرين حجازي في الاستعراضات، ما يجعل من "مش روميو وجوليت" تجربة مسرحية فريدة من نوعها تجمع بين النص الكلاسيكي والإبداع الحديث.

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