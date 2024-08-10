ظرف طارئ يجبر أحمد آدم على الاعتذار عن تكريمه في المسرح القومي

فاجأ الفنان الكوميدي أحمد آدم جمهور مهرجان المسرح القومي المصري في دورته الـ 17، باعتذاره عن حضور ندوة تكريمه الذي كان من المقرر إقامته اليوم 10 أغسطس 2024، ويوضح الموجز سبب اعتذاره وهو ظرف طارئ عند الفنان ، وأكدت إدارة المهرجان أن الفنان قدم اعتذاره الرسمي عن عدم الحضور، متمنين له الشفاء العاجل.

مهرجان المسرح القومي في دورته الـ 17 تحمل إسم الفنانة القديرة سميحة أيوب ، وكان تكريم الفنان أحمد آدم في المهرجان هو تقديرا لمشواره الفني والمسرحي ، حيث أنه شارك في العديد من المسرحيات التي نالت إعجاب الجمهور وحققت نجاحات كبيرة.

لا يفوتك مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان الكبير أحمد آدم خلال دورته الـ 17

آخر أعمال أحمد آدم

شارك النجم أحمد آدم في فيلم "تاني تاني" الذي عرض له مؤخرا مع الفنانة غادة عبدالرازق ، محمود حافظ ، بيومي فؤاد ، ثراء جبيل ، سليمان عيد ، إبرام سمير ، دنيا ماهر ، أمير صلاح الدين ، إسلام شوقي ، والعمل من إخراج شريف إسماعيل ، وتأليف محمد نبوي وعلاء حسين.

دور أحمد آدم في فيلم تاني تاني

تدور أحداث فيلم "تاني تاني" حول خمس شخصيات أساسية في العمل ويقوم أحمد آدم بدور شخص إسمه "زكي" يعمل موظف في البورصة وارمل ، أما غادة عبدالرازق تقوم بدور "هدي" وهي أرملة تعمل موظفة في بنك ولديها بنت ، أما بيومي فؤاد يقوم بتمثيل شخصية " لبيب" يعمل رجل أعمال ويعود من أمريكية بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية.

أحمد آدم يتحدث عن دوره في فيلم "تاني تاني"

تحدث الفنان أحمد آدم عن دوره الذي قام به في فيلم "تاني تاني" خلال مداخله هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية وقال:دوري اللي قدمته في فيلم "تاني تاني" هو مختلف جدا عن أعمالي السابقة ، واحلي حاجه في الفيلم الصراعات المليئة بالمواقف الكوميدية مع بيومي فؤاد وغادة عبد الرازق ، مؤكدا أن العمل عبارة عن حدوته خفيفة مسلية للجمهور.

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