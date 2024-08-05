مهرجان المسرح القومي.. ندوة وحفل توقيع كتاب الدكتور عاطف عوض



أقام مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض ندوة وحفل توقيع كتاب للدكتور عاطف عوض، والذي تم تكريمه خلال حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة (دورة سميحة أيوب)، وتواجد الموجز في الحفل، لنقل وتغطية الفاعلية.

أدارت الندوة الفنانة نشوى حسن، بحضور الدكتورة رشا يحيى، مؤلفة الكتاب "د.عاطف عوض: إبداع مصري بروح عالمية". رحبت نشوى حسن بالحضور وأعربت عن سعادتها بإدارة ندوة لمبدع كبير مثل د.عاطف عوض.

كلمة د. رشا يحيى



أشادت الدكتورة رشا يحيى بالدكتور عاطف عوض، مشيرة إلى إسهاماته الكبيرة في فنون الاستعراض وإدارته لمعهد الباليه ومسرح الطفل. وأكدت على محاولته المستمرة لإثبات نفسه وتطوير موهبته بعيدًا عن كون والده الفنان محمد عوض.

إنجازات د. عاطف عوض

حفل توقيع كتاب الدكتور عاطف عوض



تحدثت د. رشا عن تعاون د. عاطف مع كبار النجوم مثل عادل إمام والمخرج شريف عرفة، وأكدت على نظامه المؤسسي وعمله الأكاديمي المتميز في تطوير المناهج التعليمية.

تعليق د. عاطف عوض

الدكتور عاطف عوض ومحمد رياض



أعرب د. عاطف عن سعادته بالتكريم وشكر اللجنة العليا، مؤكدًا على دور عادل عوض في اكتشاف موهبته. وأشار إلى تدريبه على يد إبراهيم البغدادي وسعيه لتمصير الرقصات العالمية لتناسب الجمهور المصري.

رؤيته المستقبلية



أعرب د. عاطف عن أمله في الاهتمام بالمسرح الموسيقي، وأعلن عن تعاونه مع المبدع أحمد البوهي في مشروع موسيقي متكامل يحمل اسم "السيرك الكبير"، يضم 140 فنان وفنانة، متطلعًا لخروجه إلى النور قريبًا.

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