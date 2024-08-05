ابدأ يومك معنا واستكشف حظك ليوم الثلاثاء مع الأبراج الفلكية

ابدأ يومك معنا واستكشف حظك ليوم الثلاثاء.. يهتم العديد من الناس بمتابعة الأبراج والفلك لمعرفة يوم حظهم، لذا يقدم لكم "الموجز" خدمة حظك اليوم لجميع الأبراج، لتتمكنوا من الاطلاع عليها قبل اتخاذ أي قرار.

نود أن نوضح أن هذه خدمة حظك اليوم مخصصة للتسلية والترفيه فقط، ولا يعلم الغيب إلا الله، وتبقى هذه مجرد توقعات.

برج الحمل:



يتميز مواليد برج الحمل بالذكاء والثقافة، ويحرصون على تكوين صداقات قوية. لديهم قدرة على حسن التصرف وذاكرة قوية.

برج الثور:



مولود برج الثور رومانسي وطموح، مما يدفعه لتحقيق النجاحات في عمله باستمرار.

برج الجوزاء:



التردد في اتخاذ القرارات يجعلهم يوصفون بالتقلبات المزاجية، لكنهم في الحقيقة يفكرون جيدًا للوصول إلى القرار المثالي.

برج السرطان:



مولود برج السرطان طموح ويبذل قصارى جهده لتحقيق أحلامه وحماية عائلته. كما أنه رومانسي ومخلص.

برج الأسد:



مواليد برج الأسد يتميزون بالشخصية القوية والقدرة على القيادة، وهم يسعون لتحقيق أحلامهم بقوة وإقناع الآخرين بآرائهم.

برج العذراء:



من صفات برج العذراء العزيمة والصبر والقدرة على مواجهة المشاكل لتحقيق أهدافهم بنجاح.

برج الميزان:



مواليد برج الميزان يتميزون بالنجاح والمثابرة والحماس، ويدخلون أي عمل بثقة في تحقيق النجاح.

برج العقرب:



مولود برج العقرب مخلص وجدي في عمله، ويتمتع بالذكاء الذي يساعده على ابتكار حلول جديدة.

برج القوس:



مولود برج القوس مرح ويعشق السفر، مما يساعده على اكتساب المعلومات والثقافات المختلفة.

برج الجدي:



مولود برج الجدي ذكي ومثقف وطيب القلب، ويجيد العمل تحت أي ظرف ويمتلك عقلية تجارية مميزة.

برج الدلو:



مواليد برج الدلو مرحون وكرماء، ويسعون دائمًا لتحقيق أحلامهم بتفاؤل.

برج الحوت:



مولود برج الحوت حنون ورومانسي وطيب القلب، ويجيد التعايش تحت الضغط ويعشق الترفيه.

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طريقة معرفة برجك الفلكي :

تتألف الأبراج الفلكية من اثني عشر برجًا، ولكل برج تاريخ ميلاد محدد يميزه بصفات وشخصية وسلوك حياة مختلفة. تتأثر هذه الأبراج بحركة الكواكب، حيث يؤثر كل كوكب على برج معين. كما يرتبط كل برج بحجر حظ خاص به. وتنقسم الأبراج إلى أربع مجموعات: الأبراج الترابية (العذراء، الثور، الجدي)، الأبراج المائية (العقرب، الحوت، السرطان)، الأبراج الهوائية (الدلو، الميزان، الجوزاء)، والأبراج النارية (الأسد، القوس، الحمل).



تواريخ ميلاد كل برج ومدى التوافق بينها والكواكب المؤثرة عليها.

تواريخ الأبراج الفلكية:

- برج الحمل: 21/3 - 19/4

- برج الثور: 20/4 - 21/5

- برج الجوزاء: 22/5 - 21/6

- برج السرطان: 22/6 - 22/7

- برج الأسد: 23/7 - 22/8

- برج العذراء: 23/8 - 22/9

- برج الميزان: 23/9 - 23/10

- برج العقرب: 24/10 - 21/11

- برج القوس: 22/11 - 21/12

- برج الجدي: 22/12 - 19/1

- برج الدلو: 20/1 - 18/2

- برج الحوت: 19/2 - 20/3



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