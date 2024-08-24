علي الحجار يتصدر تريند جوجل بعد حفلته الأخيرة في مهرجان القلعة..إليك التفاصيل

نجح الفنان علي الحجار في تصدر قائمة تريند جوجل بعد حفله الغنائي الأخير في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، هذا النجاح لم يكن مجرد صدفة، بل جاء نتيجة للأداء المميز الذي قدمه الحجار خلال الحفل، والذي نال إعجاب الحضور وجذب الانتباه على منصات التواصل الاجتماعي، ويستعرض الموجز تفاصيل عن المطرب علي الحجار وأعماله الغنائية.

إلغاء عرض حفل علي الحجار على قناة الحياة يثير الجدل

علي الحجار

رغم النجاح الكبير للحفل، إلا أن قرار قناة الحياة بإلغاء عرض تسجيل الحفل أثار جدلاً واسعاً بين جمهور علي الحجار. وقد عبر الحجار عن استيائه من هذا القرار عبر منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، حيث كتب قائلاً: "أعتذر لكم عن البوست الذي نشرته أمس بأن ميعاد إذاعة حفلتي في القلعة على قناة الحياة سيكون الساعة 12:30، ولكن كالعادة حفلتي أنا بالتحديد تقرر عدم إذاعتها وكان البديل إذاعة حفلة من حفلات العلمين".

علي الحجار

وأضاف علي الحجار في منشوره: "كان من الضروري توضيح للسادة الأفاضل الذين يتابعونني أن عدم إذاعة حفلاتي أصبح شيئاً معروفاً، وإذا تم إذاعة أي حفلة فإنها تعرض مشوهة وكلها أخطاء، أو يتم إذاعتها دون تنويه حتى لا يعلم الجمهور بموعد إذاعتها. أعتذر لكم مرة أخرى، وكان قصدي أن تعرفوا أن ما يحدث ليس لي يد فيه، ورغم أن التيار قوي، أعدكم أني سأظل أقدم لكم فناً يحترم عقولكم وإحساسكم".

حفل علي الحجار في مكتبة الإسكندرية

علي الحجار

على صعيد آخر، أحيا علي الحجار حفلاً غنائياً ساهراً مساء الجمعة الماضية في مكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بالمكتبة. الحفل شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي استمتع بوصلات غنائية متنوعة، شملت أغاني قديمة وحديثة من أعمال الحجار.

مشروع "100 سنة غنا" في دار الأوبرا المصرية

علي الحجار

وفي سياق آخر، تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فعاليات الليلة الثانية من المشروع الفني "100 سنة غنا" والذي يقام بالتعاون مع النجم علي الحجار. المشروع يحتفي بالتراث الفني المصري ويشمل تكريم العديد من عمالقة الموسيقى، من بينهم الموسيقار محمد فوزي.

اقرأ أيضًا:

نبوءة من عراف تغير حياة علي الحجار.. إليك التفاصيل



100 سنة غنا.. علي الحجار ونادية مصطفي يتألقون في دار الأوبرا بأغنية شحات الغرام

