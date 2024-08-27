مجدي عبيد بطل مسلسل حديث الصباح والمساء يتعرض لأزمة صحية خطيرة.. تفاصيل

مجدي عبيد بطل مسلسل حديث الصباح والمساء.. يعد الفنان مجدي عبيد واحدًا من الأسماء البارزة في مجال الدراما المصرية، وعرف بأدواره المميزة وأدائه الفريد منها دوره في مسلسل حديث الصباح والمساء ، خلال الساعات الماضية، تعرض لأزمة صحية خطيرة إثر إصابته بجلطة في القلب، الأمر الذي استدعى نقله إلى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، وتوجهت ابنة مجدي عبيد التي تدعى حبيبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بطلب من جمهورها ومحبيه الدعاء له، معربة عن قلقها الشديد عليه، حيث كتبت :" ادعوا لبابا روح قلبي، ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة، بابا جاتله جلطة في القلب ومحجوز في رعاية مركزة في مستشفى المبرة".

مجدي عبيد

أزمات صحية تعرض لها مجدي عبيد

هذه الأزمة ليست الأولى التي يمر بها الفنان مجدي عبيد، فقد سبق أن تعرض لوعكات صحية شديدة، تضمنت إصابته بجلطتين في المخ وخضوعه لتركيب خمس دعامات في القلب، نتيجة لذلك لم يتمكن من المشاركة في أي أعمال فنية منذ عامين، رغم رغبته الشديدة في العودة إلى العمل بما يتناسب مع وضعه الصحي.

مجدي عبيد



كواليس مجدي عبيد في مسلسل حديث الصباح والمساء

وفي تصريحات تلفزيونية له عن مسيرته الفنية، استرجع مجدي عبيد ذكرياته مع مسلسل "حديث الصباح والمساء"، والذي كان بمثابة نقطة تحول في مسيرته الدرامية، وأشار إلى أنه حين عرض عليه الدور من قبل السيناريست محسن زايد، كان يعمل في مسرحية، ولم يكن يتوقع أن يُسند إليه هذا الدور المميز، عبّر عن مشاعره حين قرأ النص لأول مرة، قائلاً إنه شعر بذكريات أمه وجدته في كل كلمة كتبها زايد، قائلاً:"جالي أستاذ محسن زايد، وقالي أنا بعمل مسلسل مع أحمد صقر وعاوزك فيه، كنت طاير من الفرحة وقتها، وقررت قراءة النص، وشميت لحاف أمي وريحة بيت جدتي من الورق، كان واصف الفترة دي بدقة متقنة".

التجربة التي جمعته مع المخرج أحمد صقر كانت خاصة جداً، حيث أبدى صقر إعجابه بعبيد منذ اللحظة الأولى، ورأى فيه الأنسب لتجسيد شخصية "حسن أبو الروس" في المسلسل، لم يكن مجدي عبيد قد حضّر للشخصية أو قدم أي أداء تجريبي، لكن المخرج كان واثقاً من قدراته وطلب منه التوجه إلى "العدل جروب" لتجهيز كل ما يلزم لتجسيد الدور بشكل مثالي، مُعلقًا:"أول لما دخلت مع محسن زايد، قاله هو ده حسن أبو الروس صح، بالرغم إن كنت رايح عادي مش محضر للشخصية ولا اتكلمت كلمة، بس كان شايف إني أنسب حد يقدم الدور وكان موهوم بيا ومبسوط جدًا وطلب إني أروح للعدل جروب عشان يعملولي مقاس الدماغ إللي كنت مركبها في المسلسل".

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