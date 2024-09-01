محمود حميدة ومحمود قابيل في مقدمة تشييع جنازة السيناريست الراحل عاطف بشاي

في مشهد مليء بالحزن والأسى، شُيعت جنازة السيناريست الراحل عاطف بشاي ظهر اليوم من كنيسة مارمرقس كليوباترا في مصر الجديدة.

حضر الجنازة مجموعة من أبرز نجوم الفن، حيث تجمع عدد كبير من الفنانين والممثلين لتوديع الراحل وتقديم العزاء لعائلته حيث رصد ذلك " الموجز"، من بين الحضور كان الفنان محمود حميدة والفنان محمود قابيل، اللذان تعزيا في فقدان صديقهما ورفيق مسيرتهما الفنية.

تأثر الأسرة والمجتمع الفني

سيطرت مشاعر الحزن والصدمة على عائلة عاطف بشاي خلال مراسم التشييع، حيث بدت زوجته وأبناؤه في حالة من الانهيار.

وسط الحضور، ظهر التأثر الكبير على الوجوه مع تقديم التعازي ومواساة الأسرة. كما شهدت الجنازة حضور عدد من الأصدقاء المقربين من الوسط الفني وأفراد الأسرة الذين واجهوا صعوبة في التكيف مع فقدان الراحل.

الأوضاع الصحية وعملية الوداع

أعلن المنتج محمد العدل خبر وفاة عاطف بشاي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، مما أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب وفاته. كان الراحل قد عانى من عدة مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك نزيف حاد في المخ استدعى إجراء عملية جراحية عاجلة.

وبعد نجاح العملية، تدهورت حالته الصحية مجدداً مما أدى إلى إدخاله غرفة العناية المركزة، حيث حدثت مضاعفات تسببت في وفاته داخل المستشفى.

رسائل التعزية والنعي

في إطار نعيها للراحل، نشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها على إنستجرام صورة لعاطف بشاي مع رسالة مؤثرة مكتوبة بخط اليد، تعبيراً عن عمق صداقتهما التي دامت 25 عاماً، أعربت إسعاد يونس عن حزنها العميق لوفاة صديقها، وذكرت مدى تأثيره الإيجابي في حياتها وحياة الآخرين.

تفاصيل مراسم العزاء

توفي عاطف بشاي عصر يوم الجمعة 8 يونيو، وشيعت جنازته ظهر الأحد من كنيسة مارمرقس كليوباترا.

من المقرر أن يُقام عزاء السيناريست الراحل اليوم في الساعة السابعة مساءً في القاعة الملحقة بالكنيسة، حيث ستستقبل الأسرة العزاء من الأصدقاء والفنانين.

مسيرة فنية ملهمة

وُلد عاطف بشاي في القاهرة وحصل على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة حلوان، ثم أكمل دراساته العليا في المعهد العالي للسينما، خلال مسيرته الفنية التي امتدت لعدة عقود، قدم حوالي 50 سيناريو بين أفلام ومسلسلات، عالج من خلالها قضايا اجتماعية هامة وترك بصمة واضحة في عالم الفن.

من أبرز أعماله السينمائية: "الملائكة لا تسكن الأرض"، "نسيت أني امرأة"، و"فوزية البرجوازية"، بالإضافة إلى أعمال تليفزيونية ناجحة مثل "الوليمة" و"تاجر السعادة".

إرث عاطف بشاي

رحيل عاطف بشاي يمثل خسارة كبيرة للوسط الفني، حيث سيفتقده الكثيرون من محبي أعماله وزملائه في المجال. ستظل بصماته الفنية حاضرة في ذاكرة المشاهد العربي، ولن يُنسى دوره في إثراء الساحة الفنية بأعماله المميزة.

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