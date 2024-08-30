نقابة المهن السينمائية تنعي السيناريست الكبير عاطف بشاي.. وهذه تفاصيل وفاته

بعد إعلان وفاة السيناريست عاطف بشاي، قام مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة بنعي السيناريست الكبير والناقد الفني عاطف بشاي ، أستاذ السيناريو في المعهد العالي للسينما و الأكاديمية البحرية، والكاتب بجريدة المصري اليوم وروزاليوسف.

وجاء نعي مجلس نقابة المهن السينمائية كالتالي :

"نشارككم أحزانكم بهذا المصاب الأليم طالبين من الله رب الكل أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته ويلهمنا ويلهم الاسرة الفنية جميل الصبر والسلوان" .

وفي السطور القادمة يكشف الموجز تفاصيل وفاة السيناريست الكبير عاطف بشاي وموعد الجنازة والعزاء .

السيناريست عاطف بشاي

تفاصيل وفاة السيناريست عاطف بشاي

صرحت زوجة السيناريست عاطف بشاي عن أسباب وفاة زوجها، وأشارت إلى أن حدث له توقف تام لعضلة القلب، ما أدى إلى وفاته علي الفور، وهو داخل العناية المركزة .

وأضافت أنه كان يعاني من إلتهاب رئوي حاد في آخر أيامه، وأن سبب الوفاة لم يكن بسبب نزيف المخ الذي تعرض له في الفترة الماضية .

تفاصيل الأزمة الصحية الأخيرة للسيناريست عاطف بشاي

الجدير بالذكر أن السيناريت الكبير عاطف بشاي تعرض لنزيف بالمخ بعد وقوعه على رأسه، ونقل على الفور الي المستشفي لعمل أشعة على المخ وإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة، والتي نتج عنها عمليه بالمخ لوقف النزيف.

وخرجت زوجة عاطف بشاي في مداخله هاتفية لأحد البرامج وكشفت التطورات الصحية لزوجها وقالت: عاطف وقع على رأسه وعمل أشعة واكتشفنا وجود نزيف بالمخ، الدكاترة إدوله أدوية علشان سيولة الدم وعمل العملية في المخ لوقف النزيف امبارح الساعة 10 الصبح".

موعد جنازة وعزاء السيناريست عاطف بشاي

من المقرر أن تقام الجنازة يوم الأحد الموافق 1 / 9 / 2024 ، بكنيسة مارمرقس (كيلوباترا) مصر الجديدة الساعة ٢ ظهراً.

وسيقام العزاء بالقاعة الملحقة بالكنيسة في تمام السابعة مساءً .

آخر أعمال السيناريست عاطف بشاي

شارك السيناريست الكبير عاطف بشاي في آخر عمل درامي له وهو مسلسل "تاجر السعادة" الذي عرض 2009، كما شارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنان خالد صالح، هالة فاخر، داليا مصطفي، أحمد صيام، سيد الرومي، أشرف مصيلحي، والمسلسل من إخراج شيرين عادل.

السيناريست الراحل عاطف بشاي

أعمال شارك فيها السيناريست عاطف بشاي

ساهم السيناريست عاطف بشاي في نجاح عدد كبير من الأعمال أبرزهم مسلسل تاجر السعادة، ومحاكمة علي بابا، المجنون، نسيت إني امرأة، دموع صاحبة الجلاله، يا رجال العالم اتحدوا، فوزية البرجوازية، ناس وناس، اللقاء الثاني، النساء قادمون.



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