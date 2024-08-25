وفاة الباحثة ريم حامد في فرنسا في ظروف غامضة.. ما القصة؟

بعدما تصدر اسم الباحثة المصرية ريم حامد تريند جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن رحيلها بطريقة غامضة في فرنسا، تكشفت معلومات جديدة.

أول تعليق من العائلة بعد وفاة ريم حامد



أكد مصدر مقرب من الراحلة أن ريم حامد أبلغت أسرتها عند زيارتها لمصر بمعاناتها من اضطرابات نفسية، ناتجه عن ضغوط شديدة في شغلها، مما جعلها تنزل مصر.

الباحثة ريم حامد

وأوضح أن الباحثة المصرية كانت تعاني من مشكلات نفسية بسبب التعامل معها في العمل وذهبت لأحد الأطباء النفسيين في مصر حينما كانت في الإجازة.

جاء ذلك، بعدما أعلن عن وفاة الباحثة الشابة البالغة من العمر 29 عاماً بعد أيام من منشورات كتبتها على صفحتها على فيسبوك كشفت فيها تعرضها لمضايقات وملاحقات وتهديد من أشخاص لم تسمهم، لكنها ألمحت إلى أنهم ينتمون لجهة عملها.

ريم حامد

ما دور السلطات المصرية في الواقعة؟

علي الفور بدأت القاهرة متابعة الواقعة حيث واصلت السفارة المصرية في باريس جهودها مع السلطات الفرنسية لمعرفة سبب وفاة الفتاة، وكشف الحقيقة وراء ما تعرضت له من مضايقات وتهديدات.

كما أعلنت وزارة الخارجية أنها تتابع عن كثب واقعة وفاة الباحثة وذكرت في بيان رسمي أنها وفور تلقي القنصلية العامة لمصر في باريس خبر وفاة الشابة، تواصلت في الحال مع السلطات الفرنسية للوقوف على ملابسات واقعة الوفاة وطلب موافاة القنصلية المصرية بنتائج التحقيق في أسرع وقت.

وقالت إن الوزير بدر عبد العاطي وجه فور علمه بالواقعة بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات عن كثب مع السلطات الفرنسية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص الفرنسية لمعرفة أسباب الوفاة.

ريم حامد

كما ذكرت أن الوزير وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة الوفاة وشحن جثمان المتوفية إلى مصر، فور الانتهاء من التحقيقات.

من هي ريم حامد؟

يذكر أن ريم حامد هي باحثة دكتوراه مصرية، وحاصلة على بكالوريوس زراعة من جامعة القاهرة قسم بايو تكنولوجي إنجليزي دفعة 2017، وحصلت على شهادات الماجستير في مجال التكنولوجيا الحيوية، وكانت تعيش في مدينة ليس أوليس الفرنسية، ومُقيمة في سكن جامعة bosquest الفرنسية.

وكانت تعمل في معهد البيولوجيا التكاملية للخلية في جامعة Paris، وقد حصلت على درجة الماجستير في علم الجينوم من الجامعة نفسها.