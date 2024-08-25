صدمة بسبب غموض وفاة الباحثة ريم حامد في فرنسا.. تعرضت لتهديدات ومحاولات اغتيال

تسببت وفاة الباحثة ريم حامد بشكل غامض في صدمة بين الجميع، ما جعلها تتصدر قوائم الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، وبخاصة أنها كانت قد كشفت عن تعرضها لمضايقات شكّلت خطورة على حياتها.

وتوفيت الباحثة ريم حامد في فرنسا، حيث كانت تعمل باحثة بمرحلة الدكتوراه في معهد البيولوجيا التكاملية للخلية في جامعة باريس، وقد حصلت على درجة الماجستير في علم الجينوم من الجامعة نفسها.



وفاة الباحثة ريم حامد في فرنسا

وكانت القنصلية العامة فى باريس قد أكدت أنها تتابع واقعة وفاة الباحثة ريم حامد، حيث تواصلت على الفور مع السلطات الفرنسية فور علمها بالخبر، بينما تتواصل التحقيقات لمعرفة سبب الوفاة.

وفاة الباحثة ريم حامد

وأوضحت القنصلية أن البعثة تتابع عن كثب سير الإجراءات مع الجانب الفرنسى لإصدار تقرير النيابة لمعرفة سبب الوفاة، وشهادة الوفاة الفرنسية حتى يتسنى شحن الجثمان إلى أرض الوطن بناء على طلب أسرة المتوفية والذى تتواصل معه القنصلية.

تفاصيل الباحثة ريم حامد

وجاءت وفاة الباحثة المصرية بشكل غامض بعد أيام من منشورات كتبتها على صفحتها على فيسبوك تكشف فيها تعرضها لمضايقات وملاحقات من أشخاص لم تسمهم لكنها ألمحت إلى أنهم ينتمون لجهة عملها، موضحة أنها كانت تشعر بالملاحقة من أشخاص مجهولين، وتعرض أجهزتها وهواتفها لمحاولات اختراق منظم، فضلا عن تعرضها للتنمر والتمييز والعنصرية.

وفاة الباحثة ريم حامد

وألمحت الباحثة ريم حامد إلى أنها تتعرض لضغوطات كبيرة ويتم تهديدها على السكوت عن أمر ما يخص أبحاثها وطبيعة عملها في فرنسا، كما كشفت أنها تعرضت لمحاولة اغتيال وتجسس من جانب جارتها التي قامت برش مواد مخدرة على باب شقتها تسبب زيادة نبضات القلب وضيق التنفس، كما ذكرت أن بعض الأشخاص يقومون بملاحقتها داخل المحال والطاعم وكذلك أثناء انتظار الحافلات لافتعال المشاكل وطلب الشرطة، التي وصفتها بأنها تتجاهل بلاغاتها عن تعرضها للملاحقة.

وفاة الباحثة ريم حامد في فرنسا

واللافت في الأمر، أن حساب الباحثة ريم حامد قام بنشر تلك المنشورات وبعدها بأيام تم الإعلان عن وفاتها دون توضيح سبب الوفاة، فيما تجري السلطات الفرنسية تحقيقات لمعرفة كافة الملابسات.

وفاة الباحثة ريم حامد

ومن جانبه، كتب نادر حامد شقيق الباحثة ريم حامد عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "السلام عليكم يا جماعة.. أنا نادر أخو ريم حامد.. بعد إذنكم محدش يتكلم عن أي تفاصيل ليها علاقة بالوفاة لأنه مفيش أي حاجة مؤكدة ولا أي دليل جنائى لحد دلوقتي.. الكلام المكتوب قد يضر بحق ريم".

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