بالموقع الإلكتروني.. موعد ظهور نتيجة التحويلات المدرسية 2024-2025

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة موعد ظهور نتيجة التحويلات المدرسية 2024-2025 بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات الإلكترونية، بدأت فترة التحويلات في 1 يوليو 2024 وتستمر حتى 15 أغسطس 2024.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل موعد ظهور نتيجة التحويلات المدرسية 2024-2025 حيث سيتم الكشف عن نتائج التحويلات بشكل تدريجي، ومن المقرر إعلان س نتيجة التحويلات المدرسية بين الإدارات التعليمية المختلفة يوم 1 سبتمبر 2024.

نتيجة التحويلات المدرسية 2024-2025

موعد ظهور نتيجة التحويلات المدرسية 2024-2025

تُعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة موعد ظهور نتيجة التحويلات المدرسية 2024-2025 للعام الدراسي على مرحلتين:

موعد ظهور نتيجة التحويلات المدرسية 2024-2025 داخل نفس الإدارة التعليمية: أعلنت يوم 20 أغسطس 2024.

أما موعد ظهور نتيجة التحويلات المدرسية 2024-2025 بين الإدارات التعليمية المختلفة: ستُعلن يوم 1 سبتمبر 2024.

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2025

يمكن لأولياء الأمور الحصول على موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2025 لمعرفة نتيجة التحويل بين المدارس من هنــــــــــــــــــــــا حيث من المتوقع أن ظهور نتيجة التحويلات بين المدارس خلال الأيام المقبلة.

نتيجة التحويلات المدرسية 2024-2025

نتيجة التحويلات بالرقم القومي الجيزة

قم بزيارة موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة من هنا.

انقر على أيقونة "الاستعلام عن نتيجة التحويل بالرقم القومي".

أدخل الرقم القومي للطالب للاستعلام عن نتيجة التحويلات.

اضغط على أيقونة "بحث" لبدء عملية البحث.

سيبدأ الموقع في الاستعلام عن نتيجتك باستخدام الرقم القومي.

ستظهر نتيجة التحويلات بين المدارس بعد انتهاء البحث.

هل يمكن التحويل من لغات الى انترناشونال؟

يمكن للطلاب الانتقال من مدارس اللغات أو المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة الدولية أو المدارس الخاصة عربي إلى المدارس الرسمية عربي بشكل مباشر، دون الحاجة إلى إجراء أي اختبارات أو الالتزام بالنجاح في مادة المستوى الرفيع أو اللغة الأجنبية الثانية، مع ضرورة الالتزام بالضوابط المذكورة في البند الأول.

هل يمكن التحويل من مدرسة حكومية إلى خاصة؟



يمكن التحويل من مدرسة حكومية إلى مدرسة خاصة، ولكن يجب مراعاة الشروط والإجراءات المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هذه الشروط قد تشمل تقديم طلب التحويل في المواعيد المحددة، توفر أماكن شاغرة في المدرسة الخاصة المراد التحويل إليها، وموافقة المدرسة على قبول الطالب.

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