تعرف علي نتيجة تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي

نتيجة تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي .. مع انطلاق خدمة التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد، يحرص الطلاب وأولياء الأمور على معرفة كيفية التسجيل والشروط والأوراق المطلوبة. إليك دليل شامل لعملية التحويل:

الأوراق المطلوبة الخاصة بـ تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي:

طلب التحويل: يجب تقديم طلب موقع من ولي أمر الطالب، ويجب أن يكون عليه طابع مهن تعليمية بقيمة 10 جنيهات من مكتب البريد.

استمارة تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي: استمارة التحويل الخاصة بالطالب يجب ملؤها في المدرسة الأصلية، ثم اعتمادها وختمها من المدرسة.

الموافقة من المدرسة الجديدة: يجب التوجه إلى المدرسة المراد التحويل إليها للحصول على توقيع وختم بالموافقة على قبول الطالب، حسب الكثافة وتوفر الأماكن.

الوثائق الشخصية الللأزمة نت أحل تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي :

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

توكيل خاص من الأب لنقل الأبناء، موثق من الشهر العقاري، أو قرار ولاية تعليمية للأم على أبنائها، أو توكيل للأم من الأب.

إقرار التحويل: إقرار بتفويض القائم بالتحويل وصورة منه.

التحويل الإلكتروني: تقوم المدرسة الأصلية بتحويل الطالب إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي خلال 15 يومًا من تقديم الطلب.

إجراءات التحويل:

التقديم الإلكتروني:

يجب تقديم طلب التحويل إلكترونيًا فقط عبر موقع التحويل الإلكتروني. لا يُعتد بالتقديم الورقي.

يمكن التقديم فقط لإدارة تعليمية واحدة.

مسؤولية ولي الأمر:

يتحمل ولي الأمر مسؤولية صحة البيانات المسجلة.

يجب تصحيح أي بيانات خاطئة في الرقم القومي خلال فترة التسجيل المحددة.

اللجنة المسؤولة:

تتولى لجنة التحويلات بالإدارة التعليمية إجراء التحويلات إلكترونيًا.

يتم تسجيل نتائج المقبولين على الموقع من خلال المفوض.

قبول الطلبات:

يتم قبول طلبات التحويل حسب توفر الأماكن في المدارس.

بعد قبول الطلب، يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

القيود:

لا يجوز تقديم طلب تحويل بين المدارس أكثر من مرة.

مواعيد التحويل الإلكتروني:

بدأت فترة التحويل الإلكتروني في يوليو 2024 وتستمر حتى 15 أغسطس 2024.

كيفية التقديم عبر الموقع الإلكتروني:

تسجيل الدخول: قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم.

اختيار التحويلات: اضغط على أيقونة "التحويلات المدرسية 2024".

استمارة طلب التحويل: اضغط على "استمارة طلب تحويل 2024".

ملء البيانات: أدخل البيانات المطلوبة في استمارة التحويل، والتي تشمل:

اسم الطالب بالكامل

الرقم القومي للطالب

النوع وتاريخ الميلاد

المحافظة والعنوان

أرقام الهاتف المنزلي والمحمول

نوع التحويل

اختيار المدرسة: حدد المدرسة الحالية والمدرسة الجديدة، بالإضافة إلى الصف الدراسي والمجموع.

رابط التحويل الإلكتروني: موقع التحويلات الإلكتروني بين المدارس 2024

تأكد من مراجعة جميع البيانات والأوراق المطلوبة بدقة لضمان عملية تحويل سلسة وفعالة.

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