صدمة على مواقع التواصل.. سبب وفاة مضيفة الطيران ريهام هشام

وفاة مضيفة الطيران ريهام هشام تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن تفاصيل الرحيل المأساوي للشابة التي كانت تستعد للزفاف خلال أيام.

وأحدثت وفاة مضيفة الطيران ريهام هشام حالة من الصدمة بين رواد مواقع السوشيال ميديا، والتي تحولت إلى صفحات عزاء للشابة الراحلة، حسبما يستعرض الموجز في السطور القادمة.

تفاصيل وفاة مضيفة الطيران ريهام هشام

ونعت شركة مصر للطيران مضيفتها الجوية ريهام هشام محمود الخليفة، التي وافتها المنية في كازابلانكا أثناء رحلة عمل بالمملكة المغربية.

وقدّم الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، العزاء لأسرة الضيافة الجوية بمصر للطيران عامة وأسرة المضيفة الجوية الراحلة وعائلتها بشكل خاص.

سبب وفاة مضيفة الطيران ريهام هشام

وذكرت مصادر بشركة مصر للطيران أن المضيفة الجوية الراحلة ريهام هشام، توفت أثناء رحلة إلى كازبلانكا حيث تعرضت لأزمة قلبية داخل الفندق في المغرب بعد وصول الرحلة إلى كازبلانكا وقبل عودتها مرة أخرى للقاهرة.

وأوضحت المصادر، أن جثمان المضيفة الجوية الراحلة وصل إلى القاهرة يوم الخميس الماضي، وتم تشييع جثمانها.

وأضافت أن الشابة الراحلة كانت تستعد لزفافها بعد أسبوعين خلال شهر سبتمبر، إلا أن القدر لم يمهلها ذلك.

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من هي مضيفة الطيران ريهام هشام

يذكر أن المضيفة الراحلة هي ريهام هشام الخليفة، وهي من مواليد 19 ديسمبر، في محافظة القاهرة، وهي ابنة طبيب مصري وأم أمريكية الجنسية، ولديها 3 أشقاء.

وعملت ريهام هشام في مصر للطيران منذ عام 2022، ودرست في كلية حقوق إنجليزي بجامعة عين شمس.

واحتفلت ريهام هشام بخطبتها في عام 2023، بينما كانت تستعد لحفل زفافها يوم 9 سبتمبر المقبل.

مضيفة الطيران ريهام هشام

خطيب مضيفة الطيران ريهام هشام ينعاها برسالة مؤثرة

بدوره، نعاها خطيبها بكلمات مؤثرة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، بقوله: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى خطيبتي وزوجتي المستقبلية وزوجتي في الجنة إن شاء الله عن قريب ريهام هشام محمود خليفة".

وأضاف خطيبها: "رجعتي في آخر رحلة ليكي إمبارح.. وأنا فضلت أراقب الطيارة.. ووصلتي بالسلامة الحمد لله.. وفضلت مستنيكي قدام البيت زي كل رحلة.. بس المرة دي ما جيتيش".

وتابع :"ربنا يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك ويسكنه فسيح جناته، مع السلامة يا أحلى وأطيب خلق الله، كان نفسك نكبر ونعجز سوا، بس تتعوض لما يجمعنا على خير إن شاء الله في أقرب وقت".

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