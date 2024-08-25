استخدامات التكنولوجيا النووية بعلاج الأورام.. افتتاح أكبر تدريب إفريقي في مصر

استخدامات التكنولوجيا النووية بعلاج الأورام.. شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأكبر برنامج تدريبي إفريقي في مصر، والذي نظمة هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأفرا.

وخلال الافتتاح ألقت المهندسة صباح مشالى نائب الوزير كلمة نيابة عن وزير الكهرباء والطاقة مؤكدة أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كان لها بالغ الأثر في خطط التنمية المستدامة وتنمية المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ويأتي افتتاح أكبر تدريب إفريقي في مصر للتعرف على استخدامات التكنولوجيا النووية بعلاج الأورام.

استخدامات التكنولوجيا النووية بعلاج الأورام

الموجز يرصد كلمة وزير الكهرباء، الذي أعرب من خلالها عن فخره وتقديره بنجاح العلماء فى تسخير القوة الكامنة بالذرة لخدمة الإنسان في مختلف مناحي الحياة ودفع النمو الصناعي، وتحسين الرعاية الصحية، وزيادة الإنتاجية الزراعية وتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة.

جاء ذلك فى الكلمة التي ألقتها نيابة عنه المهندسة صباح مشالى نائب الوزير خلال افتتاح البرنامج التدريبي الإقليمي حول التصوير المقطعي المحوسب بإصدار فوتون واحد في إدارة السرطان، والذى تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع منظمة الأفرا وتقوم على تنفيذ البرنامج هيئة الطاقة الذرية بمصر للتعرف على استخدامات التكنولوجيا النووية بعلاج الأورام.

علاج السرطان

وقال عصمت إن استخدامات التكنولوجيا النووية بعلاج الأورام و استخدامات الطاقة الذرية فى مجال الرعاية الصحية كان من أهم الإنجازات، ويتم استخدام التكنولوجيا النووية في التشخيص والعلاج الطبي، بما في ذلك علاج السرطان، وهو ما أدى إلى تغيير النظريات وتحسين نتائج الصحة العامة بشكل كبير، وفى مجال الزراعة والأمن الغذائي وتبادل السلع والمنتجات الغذائية حول العالم كان للاستخدامات المتعددة للإشعاع نتائج مذهلة فى تطوير واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل وتحسين سلالات محاصيل آخرى وزيادة الانتاجية بالاضافة الى مكافحة الافات وامراض التربة فى بعض المحاصيل وخدمة الارض الزراعية وتجهيزها للزراعة وكذلك تطوير تقنيات حفظ الأغذية وتبادلها بين الدول ، ومن ثم دعم الأمن الغذائي حول العالم.

افتتاح أكبر تدريب إفريقي في مصر

وأوضح وزير الكهرباء أيضًا، أن الحدث الذى نحن بصدده يعد معلمًا مهمًا في جهودنا الجماعية للنهوض بالطب النووي ومجالاته المختلفة للنهوض بالرعاية الطبية وخدمة جميع دول القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن التقدم السريع في الطب النووي والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية يدعم بشكل فعال رعاية مرضى السرطان ويفتح المجال امام مكتسبات علمية جديدة فى هذا المجال ، وتعزيز نتائج العلاج الفعال وتقليل الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاجات التقليدية كأحد اهم واحد الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لخدمة الإنسانية.

وقال : «نحن كقارة أفريقية موحدة، سنعمل على تعزيز وتعميق تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا، وتمهيد الطريق للتعاون في المستقبل ، و أثق أنه بحلول نهايةهذا البرنامج التدريبي، سيتم تمكين كل مشارك بالمهارات اللازمة لتطبيقSPECT/CT في ممارساته، وبالتالي تحسين رعاية المرضى في جميع أنحاء القارة».

وأشار إلى أن مصر ستظل ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الأفارقة لدعم وتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مهامها لحل تحدياتنا المشتركة من خلال العلوم والتكنولوجيا النووية ، متمنياً للمشاركين برنامجاً تدريبيا مثمرا.

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افتتاح أكبر تدريب إفريقي في مصر