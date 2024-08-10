وزير الكهرباء يتابع زيادة الأحمال في أسوان ويفتتح مركز خدمة العملاء

زيادة الأحمال في أسوان.. يواصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته التفقدية داخل شبكات التوزيع ومحطات توليد الطاقة، وضمن زيارته الأخيرة كانت تفقده لـ محطة توليد كهرباء السد العالي.

وبناءً على ذلك يتابع وزير الكهرباء بشكل متواصل داخل محطة توليد كهرباء السد العالي، زيادة الأحمال في أسوان وافتتاح مركز خدمة العملاء" فريال " لخدمة مدينة اسوان وعدد من مراكز المحافظة وتم تفقد احد الموزعات الرئيسية بالمدينة.

زيادة الأحمال في أسوان

وشاركه في زياراته التفقدية، المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات الشركة القابضة وقطاع الكهرباء بمحافظة اسوان، وتفقد عصمت خلال الجولة متابعته لـ زيادة الأحمال في أسوان، وأيضًا مركز التحكم ومطالبته تقارير مقارنة حول معدلات الأعطال ونوعياتها وتكرارها خلال الفترة الماضية ونسبة الفاقد وعمل لجان الضبطية القضائية والفنية لمواجهة السرقات فى نطاق عمل الشركة الجغرافي فى محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

جولة وزير الكهرباء في أسوان

الموجز كشفت عن تفاصيل جولة وزير الكهرباء في أسوان، التي اشتملت على افتتاح مركز خدمة العملاء لخدمة قطاع كبير من مدينة اسوان ، وكذلك تم تفقد مختلف القطاعات داخل الشركة الفنية والتجارية ومراجعة الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، متابعًا لتفاصيل زيادة الأحمال في أسوان وتأمين التغذية الكهربائية في الشبكة الموحدة.

كما اجتمع عصمت برؤساء القطاعات المسئولين عن محافظات نطاق العمل الجغرافي وعدد من رؤساء القطاعات الهندسية والفنية والصيانة، مستمعًا لعرض تقديمي من المهندس احمد صدقى رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء حول مكونات الشبكة من محطات محولات وموزعات على الجهدين المتوسط والمنخفض ومؤشرات الأداء الفنية والتجارية والمنصة الالكترونية لخدمات الكهرباء ومركز الخدمة والهوية البصرية وكيفية التعامل مع معدلات زيادة الأحمال في أسوان خلال الأسابيع الماضية.

مشروعات تطوير البنية التحتية فى المناطق الصناعية

كما وجه الدكتور محمود عصمت بالمتابعة الدقيقة لـ زيادة الأحمال في أسوان داخل كل منطقة ونطاق جغرافي ومعرفة الأسباب وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات خاصة مشروعات الاستصلاح الزراعي والمشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» ، وكذلك مشروعات تطوير البنية التحتية فى المناطق الصناعية فى نطاق عمل الشركة ومشروع سنابل سونو التابع لجهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة ضرورة العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية والنزول بنسبة الأعطال إلى المعدلات الطبيعية واتخاذ مايلزم لتعميم العدادات الكودية وعدم الانتظار حتى يتقدم المواطن بطلب ومتابعة عمل اللجان المسئولة عن ذلك.

وبختام الجولة أوضح المتابعة الميدانية من رؤساء الشركات ضرورة حتمية خلال المرحلة الحالية لمعرفة الواقع الفعلي للشبكة وتحسين معدلات الأداء والتصدى للفاقد بمختلف أنواعه وتحقيق جودة التشغيل والتغذية الكهربائية وسرعة الاستجابة للبلاغات، مشددًا على أهمية الصيانة وتنفيذها وفقا لبرامج وخطط وتوقيتات محددة ومعلومة ، وتطبيق معايير الجودة فيما يخص جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين.

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