وزير العمل يعلن حصول 300 شاب على شهادات فحص مهني للعمل بالسعودية

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم ، حصول 300 شاب على شهادات فحص مهني مُعتمدة للعمل في السعودية على 5 قطاعات هي : “الكهرباء، والسباكة ، واللحام، والنجارة، وميكانيكا السيارات”.

شهادات فحص مهني مُعتمده للعمل بالسعودية

وقال وزير العمل، إن الشهادات تعد أول دُفعة، وذلك في إطار تنفيذ إتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية ، بالتعاون بين وزارة العمل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ"السعودية"، وتُمثلها شركة تكامل في المملكة، موضحًا أن عملية الإختبارات تمت في مركزي تدريب" مهني بولاق الدكرور" بمحافظة الجيزة، و"مهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة" الشرابية سابقا"، بالقاهرة ، بالتعاون مع الجانب السعودي بـ"أون لاين".

وأكد الوزير على أن نسبة نجاح هذه الدفعة الأولى في عملية الإختبارات النظرية والعملية هي 92% ، وقال إنه بالحصول على الشهادات لهذه الدُفعة الأولى، تنطلق معها المرحلة الإلزامية، لأهمية الحصول على هذه الشهادات، قبل السفر للعمل بالسعودية ، طبقًا للإتفاقية، لضمان إمتلاك المهارات اللازمة ،للمهنة المتفق عليها مع صاحب العمل السعودي.

إتفاقية الفحص المهني

وفي هذا السياق، أوضح وزير العمل أن الدولة حريصة على تعزيز مهارة العامل المصري، وزيادة قُدراته التنافسية بالخارج والحفاظ على حقوقه وتوعيته بواجباته، موضحًا أن استراتيجية وزارة العمل تسير في هذا الإتجاه على قدم وساق ، وإستشهد ، بإتفاقية الفحص المهني ،هذه بين مصر والسعودية ، التي تشهد تطورات مُستمرة في عملية تنفيذ هذا الهدف ، كونها تعتمد على برنامج ، تحرص "البلدين" على تطبيقه بشكل كامل في أسرع وقت.

تُعد شهادات الفحص المهني إحدى أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارتي العمل في مصر والسعودية

الهدف من هذا التعاون هو إرسال عمالة مصرية ماهرة ومدربة على المهن التي تحتاجها السعودية.

هذه الشهادات ستؤكد مصداقية المهنة ومهارة الراغبين في السفر إلى السعودية للعمل.

القضاء على الشهادات والصفات المهنية المزورة، والتي تهدد مستقبل العامل المصري في الخارج وتحول دون عمله بشكل مستدام.

بشكل عام، هذا التعاون يسعى إلى ضمان جودة وكفاءة العمالة المصرية المرسلة إلى السعودية، مما يعزز فرص نجاحهم والاستمرار في عملهم هناك.

أشار هنا إلى أن مُدة سريان شهادة الفحص المهني 5 سنوات، ويمكن التقديم عليها و للتسجيل لاستخراج الشهادة على الرابط التالي : https://svp-international.pacc.sa/home

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وزير العمل محمد جبران