وزير العمل يكشف أبرز محاور تطوير وتشغيل العمالة المصرية لمواكبة مناخ الاستثمار

تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا»، شارك محمد جبران، وزير العمل، في فعاليات النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج» المنعقد في القاهرة، والذي نظمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج.

يستعرض الموجز في السطور التالية تفاصيل المؤتمر اليوم وأبرز تصريحات وزير العمل خلاله:



أهداف المؤتمر



يهدف المؤتمر إلى تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بسرعة وكفاءة ويركز المؤتمر على الاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في تنفيذ سياسة الدولة بالتفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.



يستمر المؤتمر لمدة يومين ويتضمن أربع جلسات موضوعية حول «فرص وآفاق الاستثمار في مصر»، و«التعليم والتدريب وتأهيل الشباب»، و«الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج»، و«تيسيرات ومزايا للمصريين في الخارج».

جهود وزارة العمل في التدريب من أجل التشغيل

استعرض الوزير جبران خلال المؤتمر جهود الوزارة في مبادرة "التدريب من أجل التشغيل"، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجاليات المصرية بالخارج ووزارة العمل ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها، لتوفير فرص عمل آمنة ومستقرة للشباب المصري بالخارج.

أشار جبران إلى استعداد الوزارة للمشاركة في أي فعالية للشركات الخارجية لتحقيق هذا الهدف وتوفير عمالة ماهرة ومدربة لأصحاب الأعمال والشركات الخارجية.



استراتيجية الوزارة للتدريب والتشغيل



تحدث الوزير جبران عن استراتيجية الوزارة في بناء العامل المصري وتأهيله ليواكب المناخ الاستثماري الجديد، موضحًا أن الوزارة تمتلك 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد أن الوزارة تسعى لتكثيف التعاون مع القطاع الخاص لربط التدريب باحتياجات سوق العمل، خاصة في ظل الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى بروتوكولات التعاون مع دول مثل السعودية لتوفير العمالة المدربة بشهادات قياس مهارة وفحص مهني بمعايير دولية.

القيادة السياسية وتنمية الموارد البشرية



أكد وزير العمل اهتمام القيادة السياسية بتنمية الموارد والمهارات البشرية، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق على الاستثمار في العنصر البشري، والتركيز على الصحة والتعليم والتدريب، وتوفير العمل اللائق.

واستشهد الوزير بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية التي تجتمع أسبوعيًا لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف بناء الإنسان وتأهيله لسوق العمل وضمان جودة وسرعة الأداء.



دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج



تطرق الوزير إلى خطة الوزارة لتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في تقديم الرعاية والحماية للعمال المصريين ومتابعة تنقل الكوادر المدربة. كما أشار إلى إعداد دراسات عن سوق العمل الخارجي والوظائف المطلوبة والمهارات اللازمة لتلك الوظائف. وأكد على التعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، وأشار إلى الخطة الوطنية للتشغيل التي تعدها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والخبراء المتخصصين، والتي تستهدف خلق وظائف جديدة للشباب وتنمية المهارات اللازمة لاستشراف وظائف المستقبل وربط النمو الاقتصادي بخلق فرص العمل.

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