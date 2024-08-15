لمتابعة مشروعات الرمال السوداء.. وزير الكهرباء بزيارة مفاجئة لهيئة المواد النووية

مشروعات الرمال السوداء.. تعتبر من المشروعات الهامة التي تجريها هيئة المواد النووية، حيث أنها تُعد إحدى الثروات الطبيعية الهامة التي تمتلكها مصر، حيث تحتوي هذه الرمال على معادن اقتصادية عالية القيمة تستخدم في العديد من الصناعات الاستراتيجية.

ولذلك، فإن استغلال مشروعات الرمال السوداء يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

مشروعات الرمال السوداء

وفي هذا الصدد، يواصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة الى جميع مواقع العمل بالشركات والهيئات التابعة.

الموجز ترصد تفاصيل يارة وزير الكهرباء المفاجئة داخل هيئة المواد النووية بمنطقة القطامية، وذلك لمتابعة سير العمل ودور الهيئة ومساهماتها فى المشروعات القومية والبرنامج النووى المصرى السلمي وخاصة دورة الوقود النووي واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية ومتابعة أيضًا مشروعات الرمال السوداء واستصلاح الأراضي وخزانات المياه الجوفية وغيرها من المشروعات فى توجه الدولة نحو تضافر جهود المؤسسات الوطنية والمشاركة فى أوجه التنمية المستدامة التى تشهدها مصر على مختلف الأصعدة.

دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لاستغلال رواسب الرمال السوداء

كما تفقد محمود عصمت المراكز البحثية المختلفة والمعامل والمكتبة الرئيسية وقاعات البحث والدراسة ، وناقش مع عدد من الأساتذة والخبراء المتواجدين خلال الزيارة استراتيجية العمل والمشروعات البحثية الحالية وخطط التنفيذ بالتعاون مع بعض الجهات، واستعرض دور الهيئة في مشروعات الرمال السوداء من خلال إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لاستغلال رواسب الرمال السوداء ومعادنها الاقتصادية على الساحل الشمالى والمشاركة فى تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وتوطين تكنولوجيا معالجة المعادن الناتجة واستخلاص مابها من عناصر اقتصادية والمشاركة فى المشروع القومى لتطهير البحيرات والقيام بالدراسات الجيوهندسية والجيوفيزيائية والجيوتقنية ومخرات السيول ، وكذلك قاعدة البيانات بنتائج المسح الاستكشافى الجوى والأرضى للخزان الجوفي.

دراسات توطين تكنولوجيا وتصنيع الألواح الفوتوفولطية

كما استمع الدكتور عصمت إلى شرح حول المشروعات الجاري تنفيذها ومنها تعظيم أوجه الاستفادة من الملح الصخرى والمشاركة فى دراسات توطين تكنولوجيا وتصنيع الألواح الفوتوفولطية وأشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)، وتصنيع السيليكون النقى وصولاً لتصنيع الخلايا الشمسية وانتاج اول "رقيقة "من خام الكوارتز النقي والتعاون مع هيئة الثروة المعدنية فى استكشاف وتقييم خام الكوارتز والرمال البيضاء

هيئة المواد النووية شريك أساسي في خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية الكبرى

وأكد وزير الكهرباء خلال زيارته الميدانية، أن هيئة المواد النووية شريك أساسي فى خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية الكبرى فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة الاستصلاح والتصنيع الزراعي وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة والتعدين والثروة المعدنية والتوسع العمراني والمدن الجديدة.

وأوضح أن مشروعات العمل التخصصي مثل الاستراتيجية الوطنية وخططها التنفيذية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية والعناصر الاقتصادية المصاحبة والبدء الفعلى فى مرحلة تقييم الخامات وإنشاء الوحدات التكنولوجية لإذابةالخامات النووية والعناصر الاقتصادية ووحدات استخلاص اليورانيوم وتصنيع الكعكة الصفراء واعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية عن تواجدات واحتياطيات واستخلاص العناصر الأرضية النادرة فى اطار خطة الدولة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية.

التعاون مع الجامعات المختلفة في مجالات تأهيل وإعداد شباب الجامعات

كما نوه بالتعاون مع الجامعات المختلفة في مجالات تأهيل وإعداد شباب الجامعات وإنشاء واعتماد مركز تدريب الهيئة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية ، مضيفا التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال الطاقة النووية، وفي اطار الملاحظات التى أبداها الدكتور عصمت خلال الجولة التفقدية، مشيرًا إلى أن هناك خطة عمل خلال المرحلة المقبلة للتطوير والتحديث والاستفادة من إمكانيات هيئة المواد النووية.

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