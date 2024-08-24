تفاصيل فتح أسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر

فتح أسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر.. تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فتح أسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر، من أجل الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الطاقة المتجددة وبرامج تدريبية متخصصة للدول العربية والإفريقية.

جاء ذلك خلال الاتفاق الذي عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع نظيره بجمهورية جيبوتى لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

فتح أسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر

وانطلاقا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري ونقل الخبرات المصرية فى شتى المجالات، فتح أسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر ، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم يونس على جيدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتىي لتعزيز التعاون.

وحضر الاجتماع كل من السفير أحمد على برى سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الطاقات المتجددة وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر، بالإضافة إلى التوسع في مجالات التدريب تصميم برامج تدريبية متخصصة فى بعض المجالات التى يطلبها الجانب الجيبوتي.

الموجز ترصد ما تم خلال الاجتماع، إذ أشاد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعمق العلاقات المصرية الجيبوتية المتميزة، على مر العصور، والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مستعرضا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري واحتياجات قطاع الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتى.

تقديم الدعم الفني لكافة الدول الأفريقية

وأبدى وزير الكهرباء استعداد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لـ تقديم الدعم الفني لكافة الدول الأفريقية بصفة عامة ودولة جيبوتى على وجه الخصوص، وكذلك تلبية احتياجات الجانب الجيبوتى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء وفى ضوء النقاش الذى دار مع الوفد الجيبوتي خاصة فى مجال الطاقة المتجددة وبرامج التدريب فى مجال الهيدروجين الأخضر وغيرها من مجالات العمل المشترك.

وشدد على دعم الحكومة المصرية لدولة جيبوتى ي جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء هناك، من أجل فتح أسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر.

تشجيع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه

كما نوه بضرورة تشجيع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه للعمل داخل جمهورية جيبوتي استحوذ على جانب كبير من الاجتماع، وكذلك بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الطاقات المتجددة ، ومجال التدريب وتنظيم برامج إدارية وفنية ونقل الخبرات المصرية لخدمة الجانب الجيبوتى من أجل فتح أسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر، مشيرًا إلى أن مصر تعتز بعلاقاتها القوية مع دول القارة الإفريقية وتدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة.

وأعرب عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية وخاصة جيبوتى الشقيقة من أجل تحقيق الخطط الطموحة للاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة، مشيرا إلى حرص القطاع على الاستمرار فى تقديم المنح التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، من خلال التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.

العلاقات المصرية الجيبوتية

من جهته قدم وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتى يونس على جيدى التهنئة للدكتور محمود عصمت لتوليه مسئولية وزارة الكهرباء متمنياً له التوفيق والسداد ، مشيدًا بعمق العلاقات المصرية الجيبوتية منذ قديم الأزل، معرباً عن رغبة بلاده بإستمرار دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها ،مشيدا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات.

وأعرب عن أمل بلاده الإستفادة منها ، مؤكداً على اهتمامه بإستمرار وزيادة حجم التعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتدريب للإستفادة من الخبرات المصرية.

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