التطورات الصحية للسيناريست عاطف بشاي بعد إصابته بنزيف في المخ

تطورت الحالة الصحية للسيناريست عاطف بشاي ، بعد وقوعه على رأسه وإصابته بنزيف داخل المخ ، ونقل على الفور الي المستشفي لعمل إشاعة على المخ وإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة ، والتي نتج عنها عمليه بالمخ لوقف النزيف.

الحالة الصحية للسيناريست عاطف بشاي

وخرجت زوجة عاطف بشاي في مداخله هاتفية لأحد البرامج وكشفت التطورات الصحية لزوجها وقالت: عاطف وقع على رأسه وعمل أشعة واكتشفنا وجود نزيف بالمخ، الدكاترة إدوله أدوية علشان سيولة الدم وعمل العملية في المخ لوقف النزيف امبارح الساعة 10 الصبح".

وأضافت:الدكاترة قالوا هيفوق في خلال 4 أيام خاصة أنهم إدوله مخدر قوي علشان العملية وميحسش بآلامها، ولكنه بدأ النهاردة يتحرك الحمد لله، والدكاترة قالوا دي معجزة، وبطلب من الناس تدعي له ربنا يشفيه ويعافيه.

عاطف بشاي

آخر أعمال السيناريست عاطف بشاي

شارك السيناريست الكبير عاطف بشاي في آخر عمل درامي له وهو مسلسل "تاجر السعادة" الذي عرض 2009 ، وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنان خالد صالح ، هالة فاخر ، داليا مصطفي ، أحمد صيام ، سيد الرومي ، أشرف مصيلحي ، والمسلسل من إخراج شيرين عادل.

أعمال شارك فيها عاطف بشاي

ساهم السيناريست عاطف بشاي في نجاح عدد كبير من الأعمال أبرزهم مسلسل تاجر السعادة ، ومحاكمة علي بابا ، المجنون ، نسيت إني امرأة ، دموع صاحبة الجلاله ، يا رجال العالم اتحدوا ، فوزية البرجوازية ، ناس وناس ، اللقاء الثاني ، النساء قادمون .

من هو عاطف بشاي ؟

ويرصد “الموجز” من خلال هذا التقرير أهم الأعمال للسيناريست عاطف بشاي:

كاتب وسيناريست مصري، له الكتير من الأعمال بين السينما والتليفزيون، من أفلامه: (إلى أين تأخذني هذه الطفلة، الملائكة لا تسكن الأرض، اللص، ونسيت أني ست)، ومن مسلسلاته: (اللقاء الثاني، حضرة المحترم، السندريلا).

أبرز أعمال عاطف بشاي هي :

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