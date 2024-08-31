عاطف بشاي آخرهم.. أبرز حالات الوفاة في الوسط الفني خلال 2024

شهد عام 2024 رحيل عدد من النجوم البارزين الذين تركوا بصمة لا تُنسى في عالم الفن، مما أثار حزناً عميقاً في قلوب جماهيرهم ومحبيهم.



وفي السطور التالية يستعرض موقع الموجز أبرز الفنانين الذين فقدناهم هذا العام، والذين شكلت وفاتهم صدمة كبيرة للجمهور.

عاطف بشاي

عاطف بشاي

كان السيناريست عاطف بشاي آخر الراحلين عن عالمنا، حيث توفي يوم أمس بعد صراع طويل مع المرض، وقد عُرف بكونه سيناريستًا متميزًا، وله أعمال درامية أثرت وجدان المشاهدين، من المقرر تشييع جثمانه يوم الأحد المقبل بكنيسة مارمرقس كليوباترا في مصر الجديدة، وسوف تبدأ مراسم الجنازة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ويقام عزاؤه في نفس اليوم، في الساعة السابعة مساءً بقاعة كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة.

أحمد فرحات

توفي الفنان أحمد فرحات في 21 يوليو 2024 عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض، فقد أصيب بجلطة في المخ قبل أيام من وفاته، ونقل إلى مستشفى المعادي العسكري حيث مكث في العناية المركزة تحت الرعاية الطبية المشددة لثلاثة أيام قبل أن يفارق الحياة.

صلاح السعدني

صلاح السعدني

غادرنا صلاح السعدني في 19 إبريل عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدَّم خلالها أعمالًا درامية وسينمائية لا تزال محفورة في ذاكرة الجمهور.

شيرين سيف النصر

رحلت في 13 إبريل عن عمر 57 عامًا، تاركةً وراءها مسيرة فنية متميزة وأدوارًا أحبها الجمهور.

حلمي بكر

توفي في الأول من مارس عن عمر 87 عامًا بعد صراع مع المرض. كان بكر أحد أعمدة الموسيقى العربية وساهم في إثراء الساحة الفنية بألحانه المميزة.

جميل برسوم

غادر عالمنا في 4 مارس عن عمر 81 عامًا. ورغم رحيله قبل شهر رمضان، إلا أنه ظهر في أعمال مثل "فراولة" و"المداح 3"، وفيلم "شقو".

ياسر الشرقاوي

فقد حياته بشكل مفاجئ في 17 مارس بعد سقوطه من سطح منزله أثناء إطعامه الحمام. كان من أبرز أعماله مسلسل "عاصفة الشك".

علي خليفة

رحل في 15 فبراير، وكان معروفًا بأدواره في فيلم "زهايمر" ومسلسل "اللص والكلاب".

تامر ضيائي

تامر ضيائي

رحل تامر ضيائي عن الحياة في 17 يوليو بعد تعرضه لحادث اعتداء من قبل فرد أمن بأحد مستشفيات التجمع الأول، بينما كان يرافق زوجته لتلقي جلسات العلاج.

محمد قشطة

توفي في 24 مارس بعد معاناة مع مرض الفشل الكلوي، وكان له حضور قوي في أعمال مثل "ليالي الحلمية 6" وفيلم "عمر وسلمى 3".

فادي إبراهيم



الفنان اللبناني الذي توفي في 26 فبراير بعد تدهور حالته الصحية بسبب مضاعفات مرض السكري، مما أدى إلى بتر ساقه وتوقف إحدى كليتيه عن العمل.

محمود الشاذلي

توفي في 19 مارس، وأعلن خبر وفاته نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي. كان معروفًا بأدواره في مسلسلات مثل "أبواب المدينة" و"ليالي الحلمية".

برحيل هؤلاء النجوم، يفقد الفن العربي مجموعة من المواهب التي أثرت الساحة الفنية بأعمالها، لكن إرثهم الفني سيظل حيًا في قلوب محبيهم ومتابعيهم.

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