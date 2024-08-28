النشرة الفنية لـ " الموجز ".. حفلات علي الحجار وهاني شاكر ونيكول سابا وأزمة صحية للفنان صالح العويل

مع اقتراب نهاية شهر أغسطس، تشهد الساحة الفنية حراكًا واسعًا، حيث تتنوع الفعاليات والمناسبات التي تجمع بين الاحتفالات العالمية والأعمال الفنية المحلية.

يقدم لكم " الموجز" في هذه النشرة أبرز الأحداث الفنية التي تستحوذ على اهتمام الجمهور.

انطلاق مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

تبدأ غدًا فعاليات النسخة الـ81 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي يُعد واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية على مستوى العالم. يُقام المهرجان في الفترة من 28 أغسطس حتى 7 سبتمبر، ويشهد حضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وقد توافد عدد كبير من النجوم إلى فينيسيا قبل ساعات من بدء الافتتاح، ليكونوا جزءًا من هذا الحدث الكبير الذي ينتظره عشاق السينما بشغف.

هاني شاكر وجولته الغنائية في أمريكا

أعلن الفنان هاني شاكر عن جولة غنائية جديدة تستهدف الجاليات العربية في أمريكا، والمقررة في شهر أكتوبر المقبل. وأعرب شاكر عن سعادته الكبيرة بهذه الجولة من خلال فيديو نشره على حسابه في "إنستجرام"، قائلاً: "جمهوري الحبيب في أمريكا، أشوفكم في جولة فنية في شهر 10، أسعد بيكم إن شاء الله، وكل حفلاتي هتكون أسعد وأنتم معايا".

هاني شاكر

علي الحجار وتكريم بليغ حمدي

كشف الفنان علي الحجار عن تفاصيل الحفل الثالث ضمن مشروعه الغنائي "100 سنة غنا"، الذي سيكرم من خلاله الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

الحفل، المقرر إقامته تحت رعاية وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية، سيشهد مشاركة عدد من نجوم الأوبرا وضيوف الشرف، من بينهم محمد محيي ووائل الفشني.

الحفل سيكون تحت قيادة المايسترو أحمد فرج، وسيناريو أحمد الحكيم وإخراج عصام السيد.

علي الحجار

محمد فؤاد ومسلم في حفل مشترك بالساحل الشمالي

يستعد النجمان محمد فؤاد ومسلم لإحياء حفل غنائي مشترك في "نوتش بيتش كلوب" بالساحل الشمالي يوم 29 أغسطس 2023.

من المتوقع أن يقدم الفنانان مجموعة من أشهر أغانيهما التي نالت إعجاب الجمهور، مما يجعل هذا الحفل من أبرز الأحداث الموسيقية لهذا الشهر.

محمد فؤاد

ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي في مسلسل جديد

تستعد النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم كريم فهمي لبدء تصوير مسلسلهما الجديد المنتظر عرضه في رمضان 2025.

كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

المسلسل يجمع بين الدراما الاجتماعية والرومانسية، ويعد التعاون الثاني بين ياسمين عبد العزيز والكاتب عمرو محمود ياسين بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسل "ونحب تاني ليه"، يتم إنتاج المسلسل من قبل شركة سينرجي التي حققت العديد من النجاحات في السنوات الأخيرة.

عمرو مصطفى يحتفل بمرور 25 عامًا على مشواره الفني

أعلن الملحن عمرو مصطفى عن احتفاله بمرور 25 عامًا على بداية مشواره في عالم التلحين عبر منشور مؤثر على فيسبوك.

عبّر مصطفى عن امتنانه الكبير لهذه الرحلة، مشيرًا إلى التحديات والنجاحات التي واجهها على مدار تلك السنوات، وأكد أن شغفه بالتجديد والإبداع كان دائمًا هو الدافع وراء إنتاج أعمال مميزة لازالت ترددها الأجيال حتى اليوم.

عمرو مصطفى

مسلسل "ساحل ومسحول" يحقق نجاحًا كبيرًا

تصدر مسلسل "ساحل ومسحول" قوائم التريند على منصة يوتيوب منذ بداية عرضه، محققًا نسب مشاهدة مرتفعة وصدى واسع بين الجمهور.

المسلسل، الذي يمزج بين الكوميديا والتشويق، جذب انتباه المشاهدين منذ حلقاته الأولى، واستمر في الاستحواذ على اهتمامهم حتى النهاية، ليصبح حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ساحل ومسحول

الحالة الصحية للفنان صالح العويل

تلقى الوسط الفني المصري خبرًا محزنًا اليوم بتعرض الفنان القدير صالح العويل لجلطة في المخ، مما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى معهد ناصر.

وقد أكد نجله هشام أن حالة والده كانت متدهورة في الفترة الأخيرة بسبب مشكلة الغضروف، مشيرًا إلى أن الأمور ازدادت سوءًا بعد سقوطه أثناء الصلاة صباح اليوم.

صالح العويل

نقابة المهن الموسيقية تكشف تفاصيل أزمة حسن شاكوش

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا بشأن التحقيقات التي أجريت مع الفنان حسن شاكوش بعد الأزمة التي تعرض لها في تونس. و

قد تم حفظ القضية بعد تقديم شاكوش اعتذاره الرسمي، رغم عدم حضور الفنان مصطفى كامل التحقيق شخصيًا نظرًا لانشغاله بإحياء حفلات في مدينة العلمين.

حسن شاكوش

سامح حسين يكشف عن فيلمه الجديد "تحت الطلب"

أعلن الفنان الكوميدي سامح حسين عن بدء التحضيرات لفيلمه الجديد "تحت الطلب"، وذلك بعد نجاح فيلمه الأخير "ساندوتش عيال".

أشار حسين إلى أن الفيلم الجديد يناقش قضية مجتمعية مهمة بطريقة كوميدية اجتماعية، وهو من تأليف وسام حامد وإخراج سامي حمدي، وإنتاج شركة السبكي.

سامح حسين

نيكول سابا تستعد لحفل غنائي في كفر الشيخ

أعلنت الفنانة نيكول سابا عن استعدادها لإحياء حفل غنائي في كفر الشيخ يوم الجمعة 30 أغسطس. وقد دعت جمهورها عبر حسابها على "إنستجرام" لحضور الحفل، حيث يُتوقع أن تقدم عرضًا مميزًا يستعرض أبرز أغانيها.

نيكول سابا

يترقب الجمهور هذا العرض بشغف نظرًا لأداء نيكول المميز وجاذبيتها على المسرح.



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