نادية الجندي تستعد للعودة إلى الساحة الفنية بعد غياب.. تفاصيل

تسعتد النجمة نادية الجندي للعودة إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة، وصرحت بذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة رصدها موقع " الموجز ".

وأوضحت نادية الجندي أنها اعتادت على مشاركة جمهورها بصور جديدة كل صيف، مما يعكس حضورها الدائم في حياتهم حتى وإن كانت مقلة في الأعمال الفنية.

رسالة طمأنة لجمهورها

في تصريحها، أكدت نادية الجندي أنها ستعود قريبًا بعمل فني جديد ومفيد، وطمأنت جمهورها بقولها: "اطمئنوا، أنا راجعة بحاجة كويسة هتعجبكم". كما أضافت أنها تحرص على أن تكون صورها ومشاركاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي طبيعية وغير مبالغ فيها، مما يعزز من مصداقيتها وقربها من جمهورها.

نادية الجندي

جمال الساحل الشمالي

تحدثت الجندي أيضًا عن جمال الساحل الشمالي، مشيرة إلى أنه من بين أجمل الأماكن في العالم ويقدم تجربة سياحية فريدة. وأثنت على الإنجازات العظيمة التي تحققها بلدها، داعية إلى الفخر بهذه الإنجازات التي تبرز وجه مصر الحضاري.

مشروع سيرة ذاتية في الأفق

في حديثها مع برنامج "عرب وود"، ناقشت الجندي فكرة تجسيد سيرتها الذاتية في عمل فني، مشيرة إلى أن قصتها مليئة بالأحداث والتحديات، مما يجعلها مادة درامية قوية. ورغم اعترافها بأن القصة ستكون مؤثرة وصعبة، فإنها أكدت أن حب الجمهور سيعوض عن أي صعوبات.



نادية الجندي تعبر عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية

في تصريحات صحفية، عبّرت الفنانة نادية الجندي عن سعادتها الكبيرة بالردود الإيجابية التي تلقتها مؤخرًا، مشيرة إلى أن تصدرها للتريند يعكس حجم حب الجمهور واشتياقه لظهورها.

ورأت أن هذا الاهتمام يبرز تأثير أعمالها الفنية ويعزز من قيمتها في ذاكرة الجمهور، مشيرة إلى بصمتها الواضحة في الفن المصري.

ناقشت نادية الجندي أسباب تغيبها عن الساحة الفنية في الفترة الماضية، موضحة أنها كانت تبحث عن أعمال تتميز بالقيمة والتجديد.

وأشارت إلى أن استسهال كتابة السيناريوهات والاعتماد على النصوص المختصرة لا يتماشى مع طموحاتها، حيث تفضل الأعمال التي تتطلب تعديلات مستمرة لضمان جودتها

أحدث أعمالها وتفاصيل مسلسل "سكر زيادة"

أحدث أعمال نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة" الذي عُرض عام 2020، وشارك فيه عدد كبير من النجوم مثل نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر. تدور أحداث المسلسل حول ثلاث سيدات يتعرضن لعملية نصب بسبب فيلا اشتراها، ويواجهن تحديات مختلفة في التعايش مع الوضع الجديد.

المسلسل من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.

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