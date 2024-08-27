ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي يعودان برومانسية مشوقة في رمضان 2025 .. تفاصيل

يستعد النجمان ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي لبدء تصوير مسلسلهما الجديد الذي سيُعرض في رمضان 2025.

يجري حاليًا التحضير للعمل الذي سيجمع بين الدراما الاجتماعية والرومانسية والتشويق، حيث يواصل فريق العمل التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين وفقا لما علم موقع “ الموجز”.

تعاون مستمر مع عمرو محمود ياسين

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وهو التعاون الثاني بين ياسمين عبد العزيز والكاتب عمرو محمود ياسين بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسل “ونحب تاني ليه”، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، التي كانت وراء نجاحات عديدة في السنوات الأخيرة.

أعمال ياسمين عبد العزيز الأخيرة

كان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز هو مسلسل "ضرب نار" الذي شاركت فيه مع أحمد العوضي وعرض في رمضان 2023.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي صعيدي حول جابر الكوماندا، الذي يواجه العديد من التحديات بعد انتقاله من سوهاج إلى القاهرة.

ياسمين عبد العزيز

أعمال كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

في مسلسل "ونحب تاني ليه"، تألقت ياسمين عبد العزيز إلى جانب كريم فهمي، حيث قدما أداءً لافتًا.

تدور أحداث العمل حول غالية، التي تواجه مشاكل مع زوجها المخرج عبدالله ثم تعود للبحث عن الحب من جديد بعد لقائها بمراد. المسلسل، الذي أخرجه مصطفى فكري وشارك فيه عدد من النجوم مثل أحمد صلاح حسني وشريف منير، نال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.

كريم فهمي

مشاركة جديدة على خشبة المسرح

كشف كريم فهمي مؤخرًا عن تفاصيل مسرحية جديدة تجمعه مع ياسمين عبد العزيز، مشيرًا إلى أن التجربة ستكون مميزة وستنال إعجاب الجمهور. المسرحية ستشهد أيضًا مشاركة عدد من النجوم مثل بدرية طلبة ومايان السيد ومحمد عبد الرحمن.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز في الدراما

أخيرًا، كانت آخر أعمال ياسمين عبد العزيز في مسلسل "ضرب نار" الذي شاركت فيه إلى جانب أحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، وإيمان السيد.

المسلسل، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى بكري، يروي قصة أحمد العوضي الذي يتزوج ياسمين عبد العزيز ثم يواجه أزمة كبيرة بسبب قضية مخدرات.

تبدو سنة 2025 حافلة بمشاريع مثيرة للنجوم كريم فهمي وياسمين عبد العزيز، حيث ينتظر الجمهور بشغف ما سيقدمانه في مسلسلهما الجديد والمسرحية المرتقبة.

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