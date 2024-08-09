تفاصيل واقعة اتلاف أسرة هنا الزاهد لشقة سيدة وعلاقة كريم فهمي وزوجته بالواقعة

أثارت أزمة الفنانة هنا الزاهد وأفراد عائلتها مع صاحبة منزل مؤجر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو للسيدة المتضررة.

في الفيديو، استعرضت السيدة الخسائر التي تعرض لها منزلها بسبب إقامة أسرة هنا الزاهد فيه.

بداية الأزمة

انطلقت المشكلة بعد انتشار فيديو لسيدة تؤكد أن أسرة هنا الزاهد استأجرت منزلها لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت السيدة أنها كانت مترددة في تأجير المنزل، لكن الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي كان زوج والدة هنا، شيرين المنزلاوي، أقنعها بذلك.

هنا الزاهد

انتهاء العقد ونشوب الخلاف

مع اقتراب انتهاء مدة العقد، امتنعت أسرة هنا الزاهد عن دفع الإيجار الشهري ورفضت إخلاء المنزل، مما أدى إلى حدوث مشاجرة هاتفية بين الطرفين وتهديدات من قبل شيرين المنزلاوي.

واضطرت السيدة لرفع دعوى قضائية للطرد، وحصلت على حكم قضائي لصالحها ،ولكنها اكتشفت بعد تنفيذ الحكم أن المنزل تعرض لتلفيات بالغة، حيث تم خلع الجرانيت مما كلفها خسائر مالية كبيرة.

تطورات القضية

بسبب الأضرار، رفعت السيدة دعوى تعويض جديدة ضد أسرة هنا الزاهد، وصدر حكم لصالحها في شهر فبراير الماضي.

إلا أن تنفيذ الحكم تعثر بسبب صعوبة الوصول إلى عنوان إقامة هنا الزاهد الحالي، وفقًا لما ذكرته السيدة في الفيديو.

ردود الفعل وتفاعل الجمهور

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيرًا مع الأزمة، حيث تباينت الآراء بين دعم السيدة واتهام أسرة هنا الزاهد بالتقصير.

من ناحية أخرى، رأى جمهور هنا الزاهد أن الأزمة وراءها دوافع خفية، موجهين اتهامات غير مباشرة إلى كريم فهمي وزوجته بأنهما قد يكونان وراء تلك الأحداث بسبب خلافات سابقة.

الإجراءات القانونية

ما زالت تداعيات هذه الأزمة مستمرة، حيث تطالب السيدة المتضررة بالحصول على تعويضها، فيما ينتظر الجمهور المستجدات القانونية والإجراءات التي ستتخذ لحل النزاع.



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