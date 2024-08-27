لقاء تاريخي في دبي.. يوسف الشريف وعبد الفتاح الجريني يلتقيان من جديد

لقاء تاريخي في دبي بعد 15 عاما، حدث غير مسبوق جمع لقاء خاص في دبي بين النجمين يوسف الشريف وعبد الفتاح الجريني رصده “ الموجز”، حيث حرص الاثنان على توثيق هذه اللحظة بصورة تذكارية تجمعهما، ليكون هذا اللقاء الأول بينهما بعد مرور 15 عامًا على تعاونهما في فيلم "العالمي".

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في عام 2009 وأغنيته الشهيرة "طول الشمس بايدك" التي قدمها الجريني، إلا أن مسارات النجمين لم تتقاطع منذ ذلك الحين، حتى جمعتهما دبي في لقاء ودي مميز.

يوسف الشريف يشيد بموهبة كريم عبد العزيز في مسرحية "السندباد"

وفي إطار زياراته الأخيرة، حضر يوسف الشريف العرض الأول لمسرحية "السندباد" للنجم كريم عبد العزيز بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية.

وحرص الشريف على مشاركة جمهوره عبر حسابه على إنستجرام صورة تجمعه بكريم عبد العزيز، الذي ظهر مرتديًا زي شخصية السندباد. وعلق يوسف الشريف على الصورة مشيدًا بموهبة كريم عبد العزيز قائلاً: "متألق كالعادة"، ليعبر عن إعجابه بأداء كريم في هذا العمل المسرحي الجديد.

يوسف الشريف

مسلسل "الراكون" ليوسف الشريف يتأجل بسبب مشاكل إنتاجية

من ناحية أخرى، كان من المقرر عرض مسلسل يوسف الشريف الجديد "الراكون" ضمن مسلسلات رمضان 2024، إلا أن عرضه تأجل للموسم الثاني على التوالي بسبب مشاكل تتعلق بالجهة المنتجة. وأوضحت إنجي علاء، طليقة الشريف، أن جميع التحضيرات الخاصة بالمسلسل كانت قد اكتملت منذ عامين، لكن الظروف الإنتاجية حالت دون عرضه.



وأضافت أنها تأمل أن يتمكن العمل من رؤية النور في رمضان المقبل، بناءً على الوعود التي تلقتها من الشركة المنتجة.



يوسف الشريف بين الماضي والحاضر .. نجاحات مستمرة

لم يتوقف نجاح يوسف الشريف عند فيلم "العالمي"، فقد استمر في تقديم أعمال متميزة كان آخرها مسلسل "كوفيد 25"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2021.

المسلسل شهد مشاركة عدد من النجوم مثل ناهد السباعي، سهر الصايغ، وعمرو عبد الجليل، وكان من إنتاج شركة سينرجي.

واليوم، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض مسلسل "الراكون"، ليتابعوا مسيرة يوسف الشريف الفنية التي تتسم دائمًا بالإبداع والتجدد.

عبد الفتاح الجريني يطلق أغنية "افيه" ويستعد لألبومه الجديد

على الجانب الآخر، يواصل عبد الفتاح الجريني تحقيق نجاحات جديدة في عالم الموسيقى. فقد طرح مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "افيه"، وهي جزء من ألبومه المرتقب الذي يتعاون فيه مع شركة روتانا.

ويعتزم الجريني طرح أغنية جديدة من الألبوم كل شهر، مع إطلاق الألبوم الكامل في نهاية العام بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.



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