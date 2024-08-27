داليا شوقي وريهام عبد الغفور في حوار صيفي: "وداعًا لأوحش صيف.. عجيب علينا كلنا!"

في خطوة جديدة تعكس شخصيتها الصريحة وحبها لمشاركة لحظاتها مع جمهورها، نشرت الفنانة داليا شوقي صورة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" الذي رصده موقع " الموجز"، حيث ظهرت أمام البحر خلال عطلتها الصيفية.

لم تكن الصورة وحدها هي التي لفتت الأنظار، بل كان تعليقها العفوي والصريح الذي عبرت فيه عن مدى انزعاجها من هذا الصيف تحديدًا، حيث كتبت: "ونغني مع السلامة باي باي لأوحش صيف عدى عليا في حياتي.. متتكررش تاني اديني بقولك أه".

هذا التعليق الصريح والمباشر لم يمر دون تفاعل، حيث ردت عليها الفنانة ريهام عبد الغفور بشكل سريع وبكلمات مقتضبة لكنها عميقة، قائلة: "علينا كلنا والله.. عجيب!".

تأثير كلمات داليا شوقي على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار تعليق داليا شوقي وتفاعل ريهام عبد الغفور ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقى مئات الإعجابات والتعليقات من المتابعين الذين شاركوا تجاربهم المشابهة. بدا واضحًا أن كلمات داليا لامست مشاعر الكثيرين، مما دفعهم للتعبير عن مشاعرهم حيال الصعوبات التي واجهوها خلال الصيف.

ومن ناحية أخرى، أثار رد ريهام عبد الغفور تساؤلات حول مدى توافق تجارب النجوم مع حياة الناس العادية، حيث بدت كأنها تشاركها نفس الإحساس.

داليا شوقي في دائرة الضوء من برنامج تفاعلكم إلى حديث الجمهور

لم يكن الصيف هو السبب الوحيد لتصدر داليا شوقي عناوين الأخبار؛ فقد أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في برنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه الإعلامية سارة الدندراوي عبر قناة العربية. في هذا اللقاء، تطرقت داليا إلى عدة مواضيع تهم جمهورها، بدءًا من حقيقة خضوعها لعمليات تجميل، حيث أكدت أنها خضعت لعملية واحدة فقط في أنفها بعد تعرضه للكسر.

كما تحدثت عن الانتقادات التي تتعرض لها بسبب استخدامها للغة الإنجليزية في بعض الأحيان، موضحة أنها نشأت في بيئة تتحدث بالإنجليزية بشكل طبيعي، حتى أثناء المشاجرات.

داليا شوقي

تحديات وشائعات في حياة داليا شوقي

خلال اللقاء، لم تتجاهل داليا شوقي الحديث عن الشائعات التي تطال حياتها الشخصية، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بزوجها الفنان محمد فراج.

عبّرت عن استيائها من الشائعات التي تدعي أنها أكبر منه سنًا، مؤكدة أنه حتى لو كان الأمر صحيحًا، فهي لن تخفي ذلك، بل ستكون فخورة به لأنه يعكس تجربة مختلفة عن المعتاد.

نجاحات متعددة وأعمال متميزة للفنانة ريهام عبدالغفور

على الجانب الآخر، تواصل الفنانة ريهام عبد الغفور تحقيق النجاح في مسيرتها الفنية. فقدمت في العام الماضي عدة أعمال ناجحة، من أبرزها مسلسل "الغرفة 207" الذي جمعها مع محمد فراج، بالإضافة إلى مسلسل "الأصلي" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

كما تألقت في مسلسل "أزمة منتصف العمر"، من تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، حيث شاركت البطولة مع كريم فهمي.

وظهرت أيضًا كضيف شرف في الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة"، بطولة شيكو وهشام ماجد.

ريهام عبد الغفور

وفي موسم رمضان 2023، أبهرت ريهام الجمهور بأدائها في مسلسل "رشيد" الذي أخرجته مي ممدوح، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة عند عرضه.

شارك في هذا العمل نخبة من النجوم منهم خالد كمال، تامر نبيل، حسن العدل، الراحل أشرف عبد الغفور، محسن منصور، صلاح عبد الله، انتصار، وصفوة.

وتستعد ريهام حاليًا لعرض مسلسل "كتالوج" الذي تشارك فيه البطولة مع محمد فراج، صبري فواز، وبيومي فؤاد، ومن المقرر عرضه في سبتمبر المقبل عبر منصة نتفليكس.

أعمال داليا شوقي الأخيرة

على صعيد الأعمال الفنية، شهدت الفترة الأخيرة تألق داليا شوقي في مسلسل "وبينا ميعاد" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في جزئه الأول. ورغم هذا النجاح، أعلنت داليا بشكل مفاجئ اعتذارها عن المشاركة في الجزء الثاني من المسلسل، مما أثار حالة من الجدل والتكهنات حول سبب هذا القرار، ليتم استبدالها بالفنانة أميرة أديب.

ورغم الانتقادات التي واجهتها بسبب بعض مشاهدها في مسلسل "سفاح الجيزة"، إلا أن داليا شوقي نالت إشادة واسعة من النقاد، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجوه الفنية الشابة في الساحة.

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