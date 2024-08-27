«أرجوكم ساعدوني».. جوري بكر تعثر على طفلة رضيعة وتضعها في دار رعاية

كشفت الفنانة جوري بكر عن عثورها على طفل رضيع حديث الولادة مع والدته المنفصلة عن زوجها في شارع قريب من منزلها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وفيس بوك.

جوري بكر تضع طفلة رضيعة في دار رعاية

ونشرت جوري بكر صورة الطفلة الرضيعة معلقة: ارجوكم ساعدوني انا لقيت واحده ست جوزها رماها ولسه والده الطفله الجميله دي وقاعدين في الشارع تحت الشمس لقيتها غرقانه علي نفسها وساخه ومش عارف تجبلها بامبرز والبنت متسلخة مش عارفه اعمل ايه مش عارفه.

جوري بكر



جوري بكر تعود لزوجها بعد الانفصال

سبق وأعلنت الفنانة جوري بكر عن عودتها لزوجها بعد انفصالهما مؤخرا ، ونشرت بوست عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي إنستجرام.

وكتبت جوري: تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو ابني وأتمنى للناس تدعي لنا بالسعادة والبركة وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك.

آخر أعمال جوري بكر

شاركت جوري بكر في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "مسار اجباري" مع الفنانين أحمد داش ، عصام عمرو، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، إبراهيم الزيادي، والتي دارت أحداثه حول طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له وهو حسين أحمد داش.

كما تشارك جوري بكر في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "برغم القانون" وللمرة الثانية تجتمع مع الفنانة إيمان العاصي بعد مسلسل "جعفر العمدة" مع الفنان محمد رمضان والمخرج الكبير محمد سامي.

مسلسل «برغم القانون» من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك فى بطولته هانى عادل، فرح يوسف، محمد القس، جورى بكر، ويواصل صناعه التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير للعرض في موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.



اقرأ أيضاً

جوري بكر تعود لزوجها.. تفاصيل قصة الانفصال والعودة

جوري بكر تتجاهل خبر طلاقها بإطلالة جديدة