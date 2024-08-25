كلاكيت أول مرة.. ريهام عبد الغفور تواجه منى زكي في رمضان 2025

كشفت مصادر مقربة من النجمة ريهام عبد الغفور عن أنها تعاقدت على المشاركة في مسلسل جديد بطولة النجمة منى زكي، ومن المقرر عرض العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025.

المسلسل ينتمي في إطار اجتماعي تشويقي، ويتكون من 15حلقة، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتعمل الشركة المنتجة على قدماً وساق لـ استكمال باقي فريق العمل لبدء التصوير.

أعمال تنتظرها ريهام عبد الغفور

تستعد الفنانة ريهام عبد الغفور في لتصوير الجزء الثاني من مسلسل الذي أطلق عليه صناعه" اسم " كتالوج"، ليتم عرضه نهاية العام الجاري، وكانت قد انتهت من تصوير الجزء الأول برفقة محمد فراج منذ أسابيع قليلة مضت.

وخلال أحداث العمل تظهر الفنانة ريهام عبدالغفور كزوجة لـ محمد فراج، ويتعرض الثنائي للعديد من المشاكل التي تجعل حياتهما صعبة.

تفاصيل مسلسل كتالوج

مسلسل "كتالوج" بطولة ريهام عبد الغفور، محمد فراج، سماح أنور، بيومي فؤاد، سماح أنور، من إخراج وليد الحلفاوي

كما شاركت النجمة ريهام عبدالغفور بطولة مسلسل رشيد مع عدد من النجوم، أبرزهم محمد ممدوح، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبدالله وهالة صدقي كضيفي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح.

مسلسل رشيد تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على عالم الجريمة، حيث يتهم الفنان محمد ممدوح في جريمة قتل خلال العمل، ويعيش قصة حب مع ريهام عبدالغفور، ويتم القبض عليه في ليلة زفافه على ريهام، وتقع الأحداث في حقبتين زمنيتين مختلفتين بينهما 15 عامًا.

آخر أعمال ريهام عبد الغفور السينمائية

وكان آخر أفلام الفنانة ريهام عبد الغفور فيلم "ليلة العيد"، الذي عرض مؤخرًا بالسينمات، وهو بطولة النجمة الكبيرة يسرا، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

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