"أعيش أحلى أوقاتي"... أصالة نصري تكشف تفاصيل جديدة عن ألبومها المصري

كشفت الفنانة أصالة نصري عن تحضيراتها الحالية لألبوم غنائي جديد باللهجة المصرية، وأعربت عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة الفنية التي تعيش خلالها "أحلى أوقاتها".

جاء ذلك في منشور لها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" الذي رصده موقع "الموجز"، حيث أكدت أن العمل على هذا الألبوم يجعلها تشعر بفرحة خاصة، وأنها متحمسة جداً لما سيقدمه الألبوم من جديد في مسيرتها الفنية.

وأشارت أصالة إلى أن هذا المشروع يحمل الكثير من الحب والشغف، مما يجعله مميزاً بالنسبة لها ولجمهورها المنتظر.

تكريم من مجلة عالمية يعزز ثقة أصالة في اختياراتها القادمة

إلى جانب التحضير للألبوم، تلقت أصالة تكريماً من إحدى المجلات العالمية الذي أضاف إلى حماسها وسعادتها.

في منشور على حسابها بموقع "إنستجرام"، عبرت أصالة عن امتنانها للتكريم وما قيل عنها، مؤكدة أن هذا التكريم سيؤثر بشكل إيجابي على اختياراتها الفنية المستقبلية. قالت أصالة: "رغم إنّي متشجعة بزيادة، بس أكيد حيضيف لإختياراتي الجايه شي أحلى وأجدد".

ويبدو أن هذا التكريم جاء في توقيت مثالي، حيث تعيش أصالة أوقاتاً مميزة خلال تحضير ألبومها المصري الجديد، وهو ما يجعلها أكثر تفاؤلاً بما سيقدمه هذا العمل لجمهورها.

أصالة

نجاح كبير في مهرجان قرطاج وعلاقة متينة مع الجمهور التونسي



في الآونة الأخيرة، أحيت أصالة حفلاً غنائياً ناجحاً في مهرجان قرطاج الدولي بتونس، وسط حضور جماهيري ضخم. وقد أبدت أصالة سعادتها البالغة بهذه المشاركة، معبرة عن محبتها الكبيرة للجمهور التونسي. في تصريحاتها، قالت: "عندي للجمهور التونسي محبة متبادلة، بحبهم لأنهم بيحبوني، بدلعهم لأنهم بيدلعوني".

وأضافت أن العلاقة بينها وبين الجمهور التونسي تتسم بالتفاهم والتقدير المتبادل، وأنها تتمنى المشاركة في جميع الفعاليات التي تقام في تونس، لما تحمله هذه البلد من تاريخ عريق وأصالة تتوافق مع رؤيتها الفنية.

أصالة تتحدث عن دعمها للمرأة وميلها للرجل

في مؤتمر صحفي عُقد على هامش مهرجان قرطاج، تحدثت أصالة عن رؤيتها لمكانة المرأة والرجل في المجتمع. وأوضحت أنها تدعم المرأة بكل تأكيد، لكنها تعترف بميولها الشخصية تجاه الرجل. وقالت في هذا الصدد: "أنا بشجع المرأة بالطبع، وأتعاطف مع السيدات جدًا، لكنني أميل للرجل".

وأشارت إلى أن هذا الميل يظهر جلياً عند وضع الأمور على الميزان، حيث تميل الكفة دائماً لصالح الرجل، بحسب تعبيرها.

رد أصالة القوي على شائعات الطلاق وتجديد الحب لفائق حسن

لم تخلُ حياة أصالة الشخصية من التحديات، حيث تداولت شائعات مؤخراً عن انفصالها عن زوجها الشاعر فائق حسن.

ولكن أصالة سرعان ما خرجت عن صمتها ونفت هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدة على حبها الكبير لزوجها. كتبت في منشور على حسابها: "يادنيتي ياحنون، ياجوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي، الحمدلله على سلامتك".

ولم يكن فائق حسن بعيداً عن الرد، إذ نشر صورة تجمعه بأصالة أثناء استمتاعهما بإجازة في بلاد زنوبيا، مرفقة بتعليق قال فيه: "صاحبة بهجة خلال هذا اليوم المشرق".

كما شاركت ابنة أصالة، شام الذهبي، في نفي الشائعات، مؤكدة على قوة العلاقة بين والدتها وزوجها، وداعية الله أن يحفظهما معاً.

بهذا المشوار المليء بالحب والتقدير، سواء في حياتها الفنية أو الشخصية، تواصل أصالة نصري مسيرتها بثبات وثقة، مقدمة أعمالاً تحاكي مشاعر جمهورها وتلامس قلوبهم في كل مكان.



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