ماجد الكدواني في بلاتوة موضوع عائلي الجزء الثالث أول سبتمبر.. خاص

استطاع فريق مسلسل موضوع عائلي أن يتربعوا على عرش المشاهدات خلال عرض الجزء الأول والثاني من العمل، وقد أعلنت الشركة المنتجة عن تقديم الجزء ثالث.

وعلم "الموجز" من خلال مصادر خاصة من الشركة المنتجة، أن يبدأ النجم ماجد الكدواني تصوير مشاهده في الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي، في أول سبتمبر المقبل، مع كوكبة كبيرة من النجوم، ومن المفترض أن ينافس المسلسل في الأوف سيزون خلال موسم الشتاء 2024/2025.

أبطال موضوع عائلي

مسلسل موضوع عائلي، فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة: ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، كما ضم العمل مجموعة جديدة من النجوم، منهم الفنانة نور التي تقدم دور طبيبة مخ وأعصاب، كذلك انضمت ياسمين وافي.

قصة" موضوع عائلي"

وقد بدأت أحداث مسلسل موضوع عائلي حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها.

وخلال الأحداث ترث الابنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ21، قبل أن تحدث المواجهة بينهم.

أخر أعمال ماجد الكدواني

ويذكر أن شارك الفنان ماجد الكدواني في بطولة فيلم أبو نسب" بطولة النجم محمد عادل إمام والنجمة ياسمين صبري.

وفيلم "أبو نسب" سيناريو وحوار أيمن وتار وإخراج رامي إمام وإنتاج أحمد الجنايني، العمل من كل من بطولة النجم محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

قصة فيلم أبو نسب"

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

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