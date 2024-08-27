تفاصيل أزمة حسن شاكوش وإيقافه عن الغناء

استقر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على إحالة المطرب حسن شاكوش للتحقيق وإيقافه عن العمل لحين مثوله أمام الشئون القانونية ولجنة التحقيقات بسبب واقعة تونس الأخيرة، ويكشف الموجز تفاصيل الأزمة

تفاصيل الواقعة، وبيان نقيب الموسيقيين



كشف مصطفى كامل عن إيقاف حسن شاكوش عن العمل حتى مثوله أمام الشئون القانونية يوم غدٍ. وقال مصطفى كامل في بيان صحفي: "وصلني فيديو يوم الخميس الماضي يحمل عبارات غير مدروسة وغير لائقة من الممكن أن تعكر صفو العلاقات بين بلدين وشعبين شقيقين"، وأضاف: "أزعجني بشدة ما سمعته من أقوال غير مسئولة في الفيديو".

حسن شاكوش ومصطفي كامل

محادثة مع حسن شاكوش



أوضح مصطفى كامل أنه قابل حسن شاكوش وتحدث معه بروح الأب، وسأله عن الفيديو وأثره على العلاقات بين الدول الشقيقة. وأضاف أنه طلب من شاكوش تصوير فيديو اعتذار واضح عن العبارات التي ذكرها.

رد فعل حسن شاكوش واعتذاره

حسن شاكوش



عقب ساعات من المحادثة، أرسل حسن شاكوش فيديو يعتذر فيه عن الحادث، لكنه كان يحمل نفس المضمون، ما دفع مصطفى كامل لإبلاغه بضرورة تصوير فيديو اعتذار دون ذكر تفاصيل الحادث.

تصريحات حسن شاكوش على إنستجرام



ظهر حسن شاكوش في لايف عبر حسابه على إنستجرام، حيث اعتذر للشعب التونسي وأكد حبه العميق لتونس، مضيفًا أنه لم يقصد الإساءة وأنه يتطلع لإقامة حفلات ناجحة في تونس.

رد فعل النقابات، و نقابة الموسيقيين التونسيين

حسن شاكوش



أصدر نقيب الموسيقيين التونسيين، ماهر الهمامي، بيانًا يوضح استيائه من تصريحات حسن شاكوش، مشيرًا إلى أن شاكوش لم يستوفِ التصاريح والإجراءات اللازمة أثناء حفلته في تونس، وجاء بتأشيرة سياحة دون تسديد الرسوم الضريبية.

قرار نقابة المهن الموسيقي،. إجراءات النقابة

مصطفي كامل وحسن شاكوش



بناءً على الأحداث، قررت نقابة المهن الموسيقية تحويل حسن شاكوش للتحقيق وإيقافه عن العمل لحين مثوله أمام الشئون القانونية ولجنة التحقيقات يوم الثلاثاء القادم، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

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