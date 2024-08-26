مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ممنوع من الغناء .. وكلمة السر تونس

أعلن المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن قرار تحويل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش للتحقيق غداً الثلاثاء، وإيقافه عن العمل، وذلك بسبب واقعة تونس الأخيرة، ويستعرض لكم “الموجز” تفاصيل القرار.

قال نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل في بيان صحفى: " صدمني فيديو لحسن شاكوش منذ أيام ، وهو يحمل عبارات غير مدروسة وغير لائقة ومن الممكن أن تعكر صفو العلاقات بين بلدين وشعبين شقيقين.

وتابع مصطفى كامل حديثه: "تحدثت مع حسن شاكوش بروح الأب، وطلبت منه نشر فيديو جديد يعتذر عن ما صدر منه، ولكنه لم يستجيب".

واستكمل نقيب المهن الموسيقية حديثه قائلا: " ولذلك قررت بصفتي نقيب للموسيقيين تحويله للتحقيق وإيقافه عن العمل لحين مثوله أمام الشئون القانونية ولجنة التحقيقات يوم الثلاثاء القادم لاتخاذ ماتراه مناسبًا.

يذكر أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش نشر فيديو خلال زيارته الأخيرة لتونس علىحسابه الرسمي على موقع إنستجرام وعلق عن عدم رضاه من طريقة معاملته في مطار دولة تونس، مؤكدًا أنه لن يذهب لإحياء الحفلات بتونس.

أزمة حسن شاكوش بسبب أغنية قنبلة الجيل

ومن المعروف أن حسن شاكوش تسبب في أزمة جديدة، بسبب أغنية "قنبلة الجيل"، التي قدمها مع المطرب حمادة مجدي، ضمن أحداث مسلسل "العتاولة"، التي عرضت في رمضان الماضي، ولعب بطولته النجوم احمد السقا، و طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بسبب اقتباس لحن الأغنية من اغنية "في حضن عينيك"، للمطرب محمد حماقي

التعدي علي حقوق الملكية في أغنية قنبلة الجيل لـ حسن شاكوش

وقال مصدر من الشركة المنتجة في تصريح صحفي ليه: "إن بعد ما اتاكدوا من وجود تعدي على لحن أغنية في حضن عينيك، اللي لحنها النجم رامي جمال، وكانت ضمن أغاني ألبوم حاجة مش طبيعية، للنجم محمد حماقي، بعتوا جواب لإدارة موقع يوتيوب، وبلغوهم فيه بالتعدي اللي حصل من صناع مهرجان قنبلة الجيل على اللحن الخاص بأغنية حماقي ".

وبعد المراجعة اللي تمت من إدارة موقع يوتيوب، كان ردهم انه بالفعل في تعدي، على اللحن، وقالوا إن الأغنية موجودة على قناة الشركة بموقع الفيديوهات، من حوالي 10 سنوات".

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