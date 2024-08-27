نشرة فن الموجز| مروة عبدالمنعم تتصدر التريند وأزهري يهاجمها ومنع شاكوش من الغناء وشمس تحكي معاناتها النفسية

نشرة فن الموجز.. تشهد الساحة الفنية المصرية نشاطا كبيرًا مع بدء تصوير أعمال جديدة، تكريمات لمبدعين، وإطلاق أغاني تحقق نجاحات، لذلك يستعرض الموجز أبرز هذه الأحداث وأهم التطورات في عالم الفن.

مروة عبد المنعم لـ جمهورها: الجنة بالصلاة مش بالحجاب والناس بتفهم غلط

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، تحدثت الفنانة مروة عبد المنعم عن قرارها خلع الحجاب، على الرغم من إيمانها العميق به. جاء هذا الحديث خلال لقاء خاص على بودكاست "أمل غرابية"، حيث أعربت عن رؤيتها الشخصية للإيمان والدين، مؤكدة أن جوهر الدين أهم من المظاهر.

أزهري يهاجم مروة عبدالمنعم: هل نترك أوامر الله اعتمادا على رحمته فقط؟



مروة عبدالمنعم تتصدر التريند.. أثارت الفنانة الشابة مروة عبد المنعم جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي يعد تصريحاتها الجريئة في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل ، علي قناة صدي البلد.

تفاصيل صادمة.. شمس تكشف عن معاناتها النفسية وتجارب النصب في مسيرتها الفنية

في حوار صريح ومؤثر، كشفت الفنانة شمس عن تفاصيل صعبة من مسيرتها الفنية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاتها، فقد تحدثت عن تجاربها المؤلمة مع النصب في الأعمال الفنية التي قدمتها، حيث لم تتلقى أجورها المستحقة عليها، وأحد هذه الأعمال كان مسلسل "ولاد إمبابة".

مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ممنوع من الغناء .. وكلمة السر تونس

أعلن المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن قرار تحويل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش للتحقيق غداً الثلاثاء، وإيقافه عن العمل، وذلك بسبب واقعة تونس الأخيرة، ويستعرض لكم “الموجز” تفاصيل القرار.

مسرحية "عريس البحر" تستعد لإثارة الجماهير في العلمين بحملة ترويجية مميزة



يواصل وليد طلعت، مخرج مسرحية عريس البحر الترويج لها قبل عرضها على خشبة مسرح «الأرينا» ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.



احتفلت الفنانة مي عمر بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامي الذي يحل اليوم الاثنين 26 أغسطس، حيث حرصت على توجيه رسالة حب وتهنئة مميزة له تعبر فيها عن مشاعرها العميقة وتقديرها لدوره الكبير في حياتها.

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